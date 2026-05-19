اعتقال وريث إمبراطورية "مانغو" بتهمة قتل والده الملياردير!

ففي تطور دراماتيكي لافت، ألقت الشرطة القبض على جوناثان أنديك، المالك الحالي لشركة "مانغو" أو "Mango"، العلامة التجارية الإسبانية العالمية والرائدة في مجال الأزياء، للاشتباه في تورطه بجريمة قتل عمد محتملة استهدفت والده، الملياردير ومؤسس الشركة إيزاك أنديك.وحسب ما أكّدته مصادر، فقد داهمت السلطات منزل جوناثان في برشلونة، واقتيد مقيدًا إلى محكمة خارج المدينة يوم الثلاثاء الماضي للاستجواب ومواجهة أسئلة القاضي الصادمة.وتعود تفاصيل المأساة إلى كانون الأول/ديسمبر من عام 2024، عندما كان الأب والابن يسيران بمفردهما على حافة جرف صخري شاهق، قبل أن يسقط الأب فجأة ويلقى حتفه في الحال. ورغم أنّ العائلة والشركة حاولتا جاهدتين طوال الفترة الماضية ترويج الحادثة على أنها "قضاء وقدر وسقوط عرضي"، إلا أنّ كان له رأي آخر؛ حيث حوّل صفة الابن رسميًا إلى "مشتبه به رئيسي في جريمة قتل والده".ومالجدير بالذكر أنّ جوناثان وشقيقتيه أصبحوا المُلّاك والمتحكمين الرئيسيين في ثروة وإمبراطورية "مانغو" فور غياب الأب. وفي أوّل ردّ فعل رسمي، أعلن المتحدث باسم العائلة أنهم مستمرون في التعاون مع القضاء حتى إشعارٍ آخر، في محاولة لتبرئة الوريث الشاب من تهمة "قتل الأب" التي باتت تطارده.ومع استمرار التحقيقات المعقدة والمثيرة خلف ، تبقى الحقيقة معلقة بين الحادث العرضي وشبهة الجريمة المدبرة. وبينما يحاول الوريث الشاب الدفاع عن براءته، يترقّب قطاع الأزياء العالمي، بقلق، مصير إمبراطورية "مانغو". فهل تنجح العائلة في غلق هذا الملف الأسود، أم أنّ جدران المحاكم الإسبانية ستكشف عن واحدة من أبشع قضايا التضحية بالآباء من أجل العروش والثروة؟