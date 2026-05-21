شاي نادر بسعر الذهب.. ما قصته؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بمبالغ مالية.. ألمانيا تغري اللاجئين السوريين للعودة لوطنهم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564757-639149465047144835.jpg
شاي نادر بسعر الذهب.. ما قصته؟
منوعات
2026-05-21 | 03:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
531 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
توجد أنواع عديدة من الشاي في العالم، بعضها لم يسمع به الكثيرون، من أهمها: الشاي الأسود، والأخضر، وشاي أولونغ، والشاي الأبيض، وشاي "بو-إير"، وهي تختلف في التخمير وتقنيات المعالجة.
الشاي الأسود، الذي يُسمى الأحمر في
الصين
، هو الأكثر شيوعا في الأسواق. من أشهر أنواعه: دارجيلنغ، وآسام، وسيلان، وكيمون. يتميز هذا الشاي بتأكسده الشديد، مما ينتج عنه مشروب قوي وغني، غالبا ما يكون بنكهة الشعير. والجدير بالذكر أن الصين هي مسقط رأس الشاي وعالم من الأساطير حول هذا المشروب الذي يُعد مصدرا للصحة والحيوية، وليس من قبيل الصدفة أن أغلى أنواع الشاي في العالم هي صينية.
أما الشاي الأخضر، فيخضع لأقل قدر من المعالجة، إذ تُقطف أوراقه، ثم تُذبل عند بدء الأكسدة، وبعدها تُجفف. تكون أوراق الشاي النهائية ذات لون رمادي فاتح، وتتكون فقط من البرعم وورقتين خارجيتين من النبتة (أو أحيانا البرعم فقط في أنواع الشاي الأبيض الفاخرة). من أشهر أصناف الشاي الأخضر: سينشا، وجينمايتشا، ولونغجينغ، وغون باودر.
شاي أولونغ، شبه مؤكسد، ويُعد الأصعب في الإنتاج. يُستورد أجود أنواعه من تايوان والصين. قد تصل نسبة الأكسدة فيه إلى 10 بالمئة، وهو شبيه بالشاي الأخضر، ويقترب بنسبة 85 بالمئة من الشاي الأسود. أما الشاي الأبيض فيتميز بنكهة رقيقة وناعمة وأنيقة، ومن أشهر أنواعه: شاي الإبرة الفضية وشاي باي مودان.
من الأنواع الأخرى المميزة شاي "بو-إير"، وهو شاي مُخمّر من مقاطعة يونان الصينية، وينقسم إلى نوعين:
شينغ
(الخام)، وشو (المُخمّر). بعد أكسدة الأوراق، تبقى كمية قليلة من الرطوبة، ثم تُعتّق الأوراق لأشهر أو سنوات. يعود ارتفاع أسعار بعض أنواع الشاي الفاخر إلى ندرتها، وطرق إنتاجها المعقدة، وأهميتها الثقافية.
من بين أغلاها شاي "دا هونغ باو"، وهو صنف يُزرع في
مقاطعة فوجيان
الصينية، ويُعد أحد أغلى أنواع الشاي في العالم، إذ يصل سعره إلى 1.2 مليون دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد. يُزرع هذا الشاي الأسود عالي التخمير في جبال وويي على ارتفاع يتراوح بين 1500 و2200 متر فوق سطح البحر، ويُترجم اسمه إلى "الرداء الأحمر الكبير".
أما شاي "تيغوانيين"، ومعنى اسمه "آلهة الرحمة الحديدية"، فمنبته في مقاطعة أنشي الصينية. تقول
الأسطورة
إن مزارعا فقيرا كان يعتني بمعبد مهجور للإلهة، وفي أحد الأيام أُُرشد إلى بقعة فيها شجيرة شاي فريدة. يصل سعر الكيلوغرام من هذا الصنف إلى 3000 دولار.
نوع آخر فاخر يوجد في مقاطعة فوجيان بالصين، وهو شاي أولونغ معتق لأكثر من 50 عاما. تُباع القطع النادرة منه في مزادات خاصة فقط، ويُقدر هذا الشاي لنكهته الخشبية والنبيذية التي تضاهي
نكهة
النبيذ المعتق، ويبلغ سعره نحو 6500 دولار أمريكي للكيلوغرام.
أما شاي "بو-إير" التبتي، فيوجد في مقاطعة يونان الصينية، ويُحفظ في شكل مضغوط يدوم لعقود. أغلى القطع منه يتراوح عمرها بين 50 و100 عام، وتُباع لهواة جمع الشاي الفاخر. كلما كان شاي "بو-إير" أقدم، زادت قيمة نكهته ونعومته، وتمتع بمذاق عميق يدوم طويلا. قد يصل سعر قطعة نادرة منه إلى 10 آلاف دولار أمريكي.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الشرع: ما يحدث بالمنطقة "حدث كبير نادر"
02:08 | 2026-03-20
حدث نادر يحصل لأول مرة في الكعبة منذ 33 عاما
10:02 | 2026-05-20
حالة نادرة الليلة.. الهلال يلتقي كوكبين
05:34 | 2026-05-19
هالاند يضم سيارة نادرة إلى مجموعته الفاخرة
11:21 | 2026-03-30
شاي
الصين
سعر الذهب
السومرية نيوز
مقاطعة فوجيان
سومرية نيوز
السومرية
الأسطورة
100 عام
كيلوغ
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
محليات
42.48%
09:29 | 2026-05-20
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
09:29 | 2026-05-20
امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق
محليات
20.79%
02:03 | 2026-05-21
امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق
02:03 | 2026-05-21
تهديد سعودي بـ"تحالف عربي" لقصف الفصائل العراقية.. "وزارة الأمن الاتحادي" تدخل على الخط
سياسة
19.86%
06:50 | 2026-05-20
تهديد سعودي بـ"تحالف عربي" لقصف الفصائل العراقية.. "وزارة الأمن الاتحادي" تدخل على الخط
06:50 | 2026-05-20
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.87%
03:27 | 2026-05-20
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:27 | 2026-05-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اخترنا لك
"الجاموس ترامب" يشعل مواقع التواصل.. يستحم 4 مرات باليوم
08:08 | 2026-05-21
العلاقة في خطر بعد اعتماد هذه السلوكيات
00:47 | 2026-05-21
مشروبات شائعة على معدة فارغة تضر بالصحة.. هل تعرفها؟
13:55 | 2026-05-20
طريقة جديدة لحماية الأسنان من التسوس
13:17 | 2026-05-20
هل يمكن شحن الهاتف بالكابل والشحن اللاسلكي في الوقت نفسه؟
12:42 | 2026-05-20
تحذير أمني عاجل لمستخدمي واتساب
10:51 | 2026-05-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.