شاي نادر بسعر الذهب.. ما قصته؟

الشاي الأسود، الذي يُسمى الأحمر في ، هو الأكثر شيوعا في الأسواق. من أشهر أنواعه: دارجيلنغ، وآسام، وسيلان، وكيمون. يتميز هذا الشاي بتأكسده الشديد، مما ينتج عنه مشروب قوي وغني، غالبا ما يكون بنكهة الشعير. والجدير بالذكر أن الصين هي مسقط رأس الشاي وعالم من الأساطير حول هذا المشروب الذي يُعد مصدرا للصحة والحيوية، وليس من قبيل الصدفة أن أغلى أنواع الشاي في العالم هي صينية.أما الشاي الأخضر، فيخضع لأقل قدر من المعالجة، إذ تُقطف أوراقه، ثم تُذبل عند بدء الأكسدة، وبعدها تُجفف. تكون أوراق الشاي النهائية ذات لون رمادي فاتح، وتتكون فقط من البرعم وورقتين خارجيتين من النبتة (أو أحيانا البرعم فقط في أنواع الشاي الأبيض الفاخرة). من أشهر أصناف الشاي الأخضر: سينشا، وجينمايتشا، ولونغجينغ، وغون باودر.شاي أولونغ، شبه مؤكسد، ويُعد الأصعب في الإنتاج. يُستورد أجود أنواعه من تايوان والصين. قد تصل نسبة الأكسدة فيه إلى 10 بالمئة، وهو شبيه بالشاي الأخضر، ويقترب بنسبة 85 بالمئة من الشاي الأسود. أما الشاي الأبيض فيتميز بنكهة رقيقة وناعمة وأنيقة، ومن أشهر أنواعه: شاي الإبرة الفضية وشاي باي مودان.من الأنواع الأخرى المميزة شاي "بو-إير"، وهو شاي مُخمّر من مقاطعة يونان الصينية، وينقسم إلى نوعين: (الخام)، وشو (المُخمّر). بعد أكسدة الأوراق، تبقى كمية قليلة من الرطوبة، ثم تُعتّق الأوراق لأشهر أو سنوات. يعود ارتفاع أسعار بعض أنواع الشاي الفاخر إلى ندرتها، وطرق إنتاجها المعقدة، وأهميتها الثقافية.من بين أغلاها شاي "دا هونغ باو"، وهو صنف يُزرع في الصينية، ويُعد أحد أغلى أنواع الشاي في العالم، إذ يصل سعره إلى 1.2 مليون دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد. يُزرع هذا الشاي الأسود عالي التخمير في جبال وويي على ارتفاع يتراوح بين 1500 و2200 متر فوق سطح البحر، ويُترجم اسمه إلى "الرداء الأحمر الكبير".أما شاي "تيغوانيين"، ومعنى اسمه "آلهة الرحمة الحديدية"، فمنبته في مقاطعة أنشي الصينية. تقول إن مزارعا فقيرا كان يعتني بمعبد مهجور للإلهة، وفي أحد الأيام أُُرشد إلى بقعة فيها شجيرة شاي فريدة. يصل سعر الكيلوغرام من هذا الصنف إلى 3000 دولار.نوع آخر فاخر يوجد في مقاطعة فوجيان بالصين، وهو شاي أولونغ معتق لأكثر من 50 عاما. تُباع القطع النادرة منه في مزادات خاصة فقط، ويُقدر هذا الشاي لنكهته الخشبية والنبيذية التي تضاهي النبيذ المعتق، ويبلغ سعره نحو 6500 دولار أمريكي للكيلوغرام.أما شاي "بو-إير" التبتي، فيوجد في مقاطعة يونان الصينية، ويُحفظ في شكل مضغوط يدوم لعقود. أغلى القطع منه يتراوح عمرها بين 50 و100 عام، وتُباع لهواة جمع الشاي الفاخر. كلما كان شاي "بو-إير" أقدم، زادت قيمة نكهته ونعومته، وتمتع بمذاق عميق يدوم طويلا. قد يصل سعر قطعة نادرة منه إلى 10 آلاف دولار أمريكي.