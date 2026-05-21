"الجاموس ترامب" يشعل مواقع التواصل.. يستحم 4 مرات باليوم

ويزن نحو 700 كيلوغرام، ويتميز ببشرة وردية فاتحة وشعر أشقر مائل إلى البرتقالي نتيجة إصابته بحالة نادرة من المهق، ما جعله محط أنظار الزوار ورواد المنصات الرقمية.وبسبب شعبيته الكبيرة، يحظى الجاموس بعناية خاصة وروتين يومي دقيق؛ إذ يُستحم أربع مرات يومياً، كما يُسكب الماء البارد على رأسه وتُمشّط خصلات شعره بعناية باستخدام فرشاة مخصصة بين قرنيه للحفاظ على مظهره المميز.وأكد مالك المزرعة، مريدا، أن أوجه الشبه بين الجاموس والرئيس الأمريكي تقتصر على الشكل الخارجي فقط، مشيراً إلى أن الحيوان يتمتع بطبع هادئ وودود للغاية.وأصبح الجاموس واحداً من أبرز عوامل الجذب للأطفال وصنّاع المحتوى والمؤثرين، غير أنه كان ضمن الأضاحي التي جرى تجهيزها للذبح خلال أيام العيد الأضحى، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.