نملة بألف دولار... سوق سوداء وتهريب عالمي وإجراءات لحماية البيئة!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نبأ سار لعشاق برشلونة بشأن الكامب نو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564799-639149713542324065.jpg
نملة بألف دولار... سوق سوداء وتهريب عالمي وإجراءات لحماية البيئة!
منوعات
2026-05-21 | 10:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
650 شوهد
بين بريق المجوهرات ولمعان الأحجار الكريمة، يصعب أن يتخيّل كثيرون أنّ “ثروة” جديدة باتت تُقاس بحشرة لا يتجاوز حجمها بضعة سنتيمترات. فالمفارقة الصادمة تكمن في أنّ نملة صغيرة، أصبحت تُباع بأسعار تنافس قطع الذهب والمجوهرات النادرة، حتى وصل ثمن الواحدة منها إلى أكثر من ألف دولار. هذه الحشرة التي اعتاد الناس تجاهلها أو سحقها تحت الأقدام، تحوّلت إلى سلعة فاخرة في سوق سوداء عالمية تستقطب هواة جمع الحشرات والمهووسين بتربيتها. فهل تخيّلت يوماً أن تتحول نملة واحدة إلى كنز ثمين؟
وتُشكّل نملة يصل سعرها إلى 1100 دولار كنزًا يسعى سكان
نيروبي
، العاصمة الكينية للوصول إليه بهدف بيعها. ويُعرف هذا النوع بالنمل الأحمر والأسود، حيث ينشط مئات الآلاف منه فوق أراضٍ تقع على مشارف نيروبي، ما جعلها هدفًا للصيادين الذين يسعون إلى تهريبها وبيعها في الخارج.
وأثارت هذه التجارة قلق السلطات الكينية المختصة بحماية البيئة التي عمدت إلى تشديد إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة، إذ تعد هذه التجارة غير قانونية وتضع كل من يمارسها تحت مجهر الإدانة القانونية.
ففي أيار 2025، تم تغريم شابين بلجيكيين يهرّبان 5 آلاف ملكة نمل بنحو 7 آلاف دولار لكل منهما، بتهمة "الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية".
وقد كشفت قضايا اعتقال تجار النمل عن المبالغ الطائلة التي ينفقها هواة جمع النمل حول العالم بهدف تربيته والاستمتاع بالنظر إليه.
ويفسّرعالم الحشرات الكينيّ دينو مارتينز هذا الشّغف بأنّه يعود إلى الخصائص المميّزة التي يملكها بعض النمل، مثل نملة "
ميسور
سيفالوتس" الإفريقية الكبيرة والشجاعة والرائعة وذات الألوان الزاهية، ما يجعلها بمثابة "نمور عالم النمل" ويثير إعجاب محبّي الحشرات.
واللّافت هو أنّ هذا النوع من النمل يعرض على مواقع بيع الحشرات الأوروبية بنحو 230 دولاراً، وغالباً ما يكون غير متوفر.
بدوره، يؤكد الباحث في جامعة فريبورغ السويسرية جيروم جيبيه أنّ تجارة النمل تطوّرت من هواية محدودة إلى سوق إلكتروني مزدهر يضمّ صيادين غير قانونيين ووسطاء. ففي عام 2017، عُرض نحو 500 نوع من النمل للبيع عبر الإنترنت، علماً بأن أكثر من 10 في المئة منها لديه قدرة على غزو بيئات جديدة، وسط
تجاهل
تام لمخاطرها البيئية.
وفي المقابل، شددت المحكمة على ضرورة فرض عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة نظراً لآثارها البيئية الضارة. ورغم أن كينيا تصدر تراخيص رسمية لتصدير النمل، إلا أن المحامي
دافيد
لوسويتي الذي دافع عن تجار كثر يؤكد أنه لم يرَ أي ترخيص منها قط.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الزيدي: نؤكد التزامنا بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة
04:22 | 2026-05-01
إجراء احترازي لحماية مبابي
05:40 | 2026-04-14
ترامب: نتجه لاتفاق “رائع” مع إيران ونملك موقفاً تفاوضياً قوياً
08:40 | 2026-04-21
الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها
13:32 | 2026-04-13
نملة
كينيا
السومرية
النوع ب
ألوان ༻
السويس
نيروبي
دافيد
بلجيك
ميسور
تجاهل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات
محليات
45.43%
10:28 | 2026-05-21
تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات
10:28 | 2026-05-21
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
محليات
29.61%
09:29 | 2026-05-20
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
09:29 | 2026-05-20
امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق
محليات
14.68%
02:03 | 2026-05-21
امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق
02:03 | 2026-05-21
تهديد سعودي بـ"تحالف عربي" لقصف الفصائل العراقية.. "وزارة الأمن الاتحادي" تدخل على الخط
سياسة
10.28%
06:50 | 2026-05-20
تهديد سعودي بـ"تحالف عربي" لقصف الفصائل العراقية.. "وزارة الأمن الاتحادي" تدخل على الخط
06:50 | 2026-05-20
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اخترنا لك
"الجاموس ترامب" يشعل مواقع التواصل.. يستحم 4 مرات باليوم
08:08 | 2026-05-21
شاي نادر بسعر الذهب.. ما قصته؟
03:47 | 2026-05-21
العلاقة في خطر بعد اعتماد هذه السلوكيات
00:47 | 2026-05-21
مشروبات شائعة على معدة فارغة تضر بالصحة.. هل تعرفها؟
13:55 | 2026-05-20
طريقة جديدة لحماية الأسنان من التسوس
13:17 | 2026-05-20
هل يمكن شحن الهاتف بالكابل والشحن اللاسلكي في الوقت نفسه؟
12:42 | 2026-05-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.