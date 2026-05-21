نملة بألف دولار... سوق سوداء وتهريب عالمي وإجراءات لحماية البيئة!

وتُشكّل نملة يصل سعرها إلى 1100 دولار كنزًا يسعى سكان ، العاصمة الكينية للوصول إليه بهدف بيعها. ويُعرف هذا النوع بالنمل الأحمر والأسود، حيث ينشط مئات الآلاف منه فوق أراضٍ تقع على مشارف نيروبي، ما جعلها هدفًا للصيادين الذين يسعون إلى تهريبها وبيعها في الخارج.وأثارت هذه التجارة قلق السلطات الكينية المختصة بحماية البيئة التي عمدت إلى تشديد إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة، إذ تعد هذه التجارة غير قانونية وتضع كل من يمارسها تحت مجهر الإدانة القانونية.ففي أيار 2025، تم تغريم شابين بلجيكيين يهرّبان 5 آلاف ملكة نمل بنحو 7 آلاف دولار لكل منهما، بتهمة "الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية".وقد كشفت قضايا اعتقال تجار النمل عن المبالغ الطائلة التي ينفقها هواة جمع النمل حول العالم بهدف تربيته والاستمتاع بالنظر إليه.ويفسّرعالم الحشرات الكينيّ دينو مارتينز هذا الشّغف بأنّه يعود إلى الخصائص المميّزة التي يملكها بعض النمل، مثل نملة " سيفالوتس" الإفريقية الكبيرة والشجاعة والرائعة وذات الألوان الزاهية، ما يجعلها بمثابة "نمور عالم النمل" ويثير إعجاب محبّي الحشرات.واللّافت هو أنّ هذا النوع من النمل يعرض على مواقع بيع الحشرات الأوروبية بنحو 230 دولاراً، وغالباً ما يكون غير متوفر.بدوره، يؤكد الباحث في جامعة فريبورغ السويسرية جيروم جيبيه أنّ تجارة النمل تطوّرت من هواية محدودة إلى سوق إلكتروني مزدهر يضمّ صيادين غير قانونيين ووسطاء. ففي عام 2017، عُرض نحو 500 نوع من النمل للبيع عبر الإنترنت، علماً بأن أكثر من 10 في المئة منها لديه قدرة على غزو بيئات جديدة، وسط تام لمخاطرها البيئية.وفي المقابل، شددت المحكمة على ضرورة فرض عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة نظراً لآثارها البيئية الضارة. ورغم أن كينيا تصدر تراخيص رسمية لتصدير النمل، إلا أن المحامي لوسويتي الذي دافع عن تجار كثر يؤكد أنه لم يرَ أي ترخيص منها قط.