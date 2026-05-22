هل هاتفك يسرّع شيخوخة بشرتك؟

قد يبدو الأمر غريبًا في البداية، فالشاشة لا “تلمس” الجلد ولا تُصدر أشعة حارقة مثل الشمس، لكن المشكلة تكمن في ما يُعرف بـ الضوء الأزرق (Blue Light) أو الضوء المرئي عالي الطاقة. هذا الضوء يخترق طبقات الجلد بشكل أعمق من المتوقع، وقد يؤدي مع التعرّض الطويل إلى:1. تسريع شيخوخة الجلدتشير دراسات حديثة إلى أن الضوء الأزرق يمكن أن يساهم في زيادة الإجهاد التأكسدي داخل خلايا الجلد، ما يؤدي إلى تكسّر الكولاجين والإيلاستين، وبالتالي ظهور الخطوط الدقيقة وفقدان مرونة البشرة بشكل أسرع.2. التصبغات والبقع الداكنةالأشخاص ذوو البشرة المتوسطة إلى الداكنة قد يكونون أكثر عرضة لزيادة التصبغ نتيجة التعرّض المزمن للضوء الأزرق، خصوصًا في حال الاستخدام الطويل للشاشات دون حماية.3. إرهاق البشرة ومظهر باهتالجلوس لساعات أمام الشاشة لا يؤثر فقط على العينين، بل يرتبط أيضًا بتراجع الدورة الدموية السطحية، مما يجعل البشرة تبدو أقل إشراقًا وأكثر إرهاقًا.4. اضطراب النوم (وبالتالي البشرة)الضوء الأزرق يثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. قلة النوم تؤدي بدورها إلى زيادة الالتهاب، ظهور الهالات السوداء، وبطء تجدد خلايا الجلد.لحسن الحظ، هناك حلول حديثة وفعّالة يمكن دمجها بسهولة في الروتين اليومي دون الحاجة لتغييرات كبيرة.1. استخدام واقيات الضوء الأزرق (Blue Light Skincare)أصبحت العديد من منتجات العناية بالبشرة تحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين C وE والنياسيناميد، والتي تساعد على تقليل تأثير الجذور الحرة الناتجة عن الضوء الأزرق.2. تعديل إعدادات الأجهزةتفعيل وضع “Night Mode” أو “Blue Light Filter” يقلل من كمية الضوء الأزرق المنبعث، خصوصًا في ساعات المساء.3. واقي الشمس داخل المنزلحتى أثناء البقاء في الداخل، يُنصح باستخدام واقي واسع الطيف، لأن بعض أنواع الأشعة المنبعثة من الشاشات والإضاءة الاصطناعية قد تؤثر على الجلد مع الوقت.4. قاعدة 20-20-20كل 20 دقيقة، النظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. هذه القاعدة لا تحمي العينين فقط، بل تقلل أيضًا من التوتر العام الذي ينعكس على البشرة.5. الترطيب المستمرالاستخدام الطويل للشاشات غالبًا ما يترافق مع قلة شرب الماء أو الجلوس في بيئات مكيفة، ما يسبب جفاف الجلد. لذلك، الترطيب الداخلي والخارجي ضروري جدًا.6. تقليل وقت الشاشة قبل النومإيقاف الأجهزة قبل النوم بساعة على الأقل يساعد على تحسين النوم، وبالتالي تحسين مظهر البشرة وتجددها الطبيعي.