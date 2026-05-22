بالأرقام... المنتخبات الأكثر حضورا في كأس العالم!

في عالم كرة القدم، لا يُقاس المجد بعدد الألقاب فقط، بل أيضاً بالقدرة على البقاء بين الكبار لعقود طويلة. وبينما شهد تاريخ كأس العالم صعود وسقوط العديد من المنتخبات، نجحت قلة قليلة في فرض حضور دائم على المسرح المونديالي، محافظةً على استمرارية التأهل عبر أجيال متعاقبة. من البرازيل التي لم تغب أبداً، إلى منتخبات صنعت سلاسل تاريخية من المشاركات المتتالية، تستعرض هذه القائمة أكثر المنتخبات حضوراً وثباتاً في تاريخ كأس العالم.

وتعد الاستمرارية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم واحدة من أبرز مؤشرات قوة المنتخبات الوطنية واستقرارها عبر الأجيال.
وعلى مدار تاريخ البطولة، نجح عدد محدود من المنتخبات في فرض حضور متواصل، محافظا على مكانه بين نخبة اللعبة العالمية لست نسخ متتالية على الأقل. وفيما يلي نظرة على أبرز هذه المنتخبات وسلاسل مشاركاتها المتتالية.

البرازيل
تتصدر البرازيل القائمة دون منازع، بعدما شاركت في 22 نسخة متتالية من كأس العالم، وهي الدولة الوحيدة التي لم تغب عن أي نسخة منذ انطلاق البطولة في الأوروغواي عام 1930 وحتى قطر 2022.
ويعكس هذا الرقم الاستثنائي قدرة كرة القدم البرازيلية المستمرة على إنتاج أجيال تنافس عالميا.
ورغم هذا الحضور الكامل، مرت البرازيل بمراحل متفاوتة من النجاح، لكنها بقيت القاسم المشترك الدائم في المشهد المونديالي، ما رسخ مكانتها كأكثر المنتخبات استقرارا على صعيد التأهل.

ألمانيا
تأتي ألمانيا في المركز الثاني بسلسلة بلغت 18 مشاركة متتالية بين سويسرا 1954 وقطر 2022. ورغم عدم مشاركتها في تصفيات نسخة 1950 بسبب الحظر المفروض على ألمانيا الغربية نذاك، حافظ المنتخب الألماني منذ عودته على حضور شبه دائم في النهائيات.
إجمالًا، شاركت ألمانيا في 20 نسخة من أصل 22، وهو رقم يعكس قوة منظومة الكرة الألمانية واستمرارية قدرتها التنافسية عبر عقود.

إيطاليا
حققت إيطاليا سلسلة من 14 مشاركة متتالية بين تشيلي 1962 والبرازيل 2014، قبل أن تتعرض لصدمة الغياب عن نسختي 2018 و2022. وكان المنتخب الإيطالي عانى مبكرا عندما فشل في التأهل لنسخة 1958 رغم امتلاكه مجموعة من النجوم، بعد خسارة حاسمة أمام أيرلندا الشمالية في بلفاست.
ويعد المنتخب الإيطالي من أكثر المنتخبات ثباتا في أوروبا، بإجمالي 18 مشاركة في تاريخ البطولة.

الأرجنتين
تملك الأرجنتين سلسلة قوية من 13 مشاركة متتالية بدأت في ألمانيا 1974 واستمرت حتى قطر 2022. والمفارقة أن الإخفاق الوحيد في محاولات التأهل جاء في تصفيات 1970 عندما أنهت التصفيات في المركز الأخير بمجموعتها، متأثرة بتألق بيرو بقيادة تيوفيلو كوبياس.
ومنذ ذلك الحين، أصبح المنتخب الأرجنتيني ضيفا دائما على النهائيات، بإجمالي 18 مشاركة تاريخية.

إسبانيا
سجلت إسبانيا حضورا متواصلا في 12 نسخة متتالية منذ الأرجنتين 1978 وحتى قطر 2022. وكان فشلها في بلوغ مونديال 1974 نتيجة خسارة مباراة فاصلة أمام يوغوسلافيا بعد تساوي المنتخبين في المجموعة.
ومع تطور الكرة الإسبانية، تحول منتخب لا روخا إلى أحد أكثر المنتخبات ثباتا في التأهل، بإجمالي 16 مشاركة.

كوريا الجنوبية
يعد منتخب كوريا الجنوبية من أبرز ممثلي آسيا، إذ شارك في 10 نسخ متتالية منذ المكسيك 1986 وحتى قطر 2022. وجاء غيابه عن نسخة 1982 بعد خسارته أمام الكويت في التصفيات الآسيوية، في فترة كان يفتقد فيها خدمات نجمه تشا بوم كون.
ومنذ منتصف الثمانينيات، فرض المنتخب الكوري حضوره المنتظم عالميا، بإجمالي 11 مشاركة.

المكسيك
تملك المكسيك سلسلتين بارزتين، أبرزها 8 مشاركات متتالية من نسخة الولايات المتحدة عام 1994 حتى قطر 2022. وكان استبعادها من نسخة 1990 بسبب إشراك لاعبين فوق السن في بطولة الشباب ضربة كبيرة للمنتخب.
ورغم ذلك، حافظت المكسيك على حضور قوي في العقود الأخيرة، لتصل إلى 17 مشاركة إجمالية.

إنجلترا
سجلت إنجلترا 7 مشاركات متتالية منذ فرنسا 1998 وحتى قطر 2022. وكان إخفاقها في التأهل لمونديال 1994 صادما، بعدما خطفت النرويج صدارة المجموعة، بينما حسمت هولندا البطاقة الثانية في مواجهة شهيرة بركلة حرة لرونالد كومان.
ومنذ أواخر التسعينيات في القرن الماضي، عاد المنتخب الإنجليزي للثبات في التأهل، بإجمالي 16 مشاركة.

فرنسا
تمتلك فرنسا أيضا سلسلة من 7 مشاركات متتالية بدأت في مونديال 1998 الذي استضافته وحتى قطر 2022. وجاء غيابها عن نسخة 1994 بشكل درامي بعد خسارتين على أرضها أمام إسرائيل وبلغاريا رغم امتلاكها كوكبة من النجوم.
لكن منتخب الديوك استعاد توازنه لاحقا ليصبح من أكثر المنتخبات استقرارا عالميا، بإجمالي 16 مشاركة.

اليابان
شاركت اليابان في 7 نسخ متتالية منذ فرنسا 1998 وحتى قطر 2022. وتظل صدمة تصفيات 1994، المعروفة في اليابان باسم "معاناة الدوحة"، لحظة مفصلية حين انتزع العراق تعادلا قاتلا حرم الساموراي من التأهل.
ومنذ أول ظهور بمونديال 1998، أصبح المنتخب الياباني حاضرا بانتظام في كأس العالم، بإجمالي 16 مشاركة.

الولايات المتحدة
حققت أميركا سلسلة من 7 مشاركات متتالية بين إيطاليا 1990 والبرازيل 2014. وكان غيابها عن نسخة 2018 صادما بعد احتلالها المركز الخامس في المرحلة النهائية من تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).
وبشكل عام، شارك المنتخب الأميركي في 11 نسخة من أصل 22 بكأس العالم.

بلجيكا
سجلت بلجيكا 6 مشاركات متتالية بين إسبانيا 1982 وكوريا الجنوبية/اليابان عام 2002، وجاء غيابها عن نسخة 1978 بالأرجنتين بعد تفوق هولندا عليها ذهابا وإيابا في التصفيات، ثم فشلت مجددا في بلوغ مونديال 2006 بألمانيا، بعد احتلال المركز الرابع في مجموعتها.
إجمالا، شارك المنتخب البلجيكي في 14 نسخة بكأس العالم.

البرتغال
أكملت البرتغال 6 مشاركات متتالية منذ كوريا الجنوبية/اليابان 2002 وحتى قطر 2022، وكان فشلها في بلوغ مونديال 1998 مؤلما رغم خسارة مباراة واحدة فقط في التصفيات الأوروبية، إذ أنهت المجموعة خلف أوكرانيا وألمانيا.
وبشكل عام، شارك المنتخب البرتغالي في 8 نسخ من أصل 22 بالمونديال.
Alsumaria Tv
