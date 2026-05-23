3 خطوات بسيطة لتجنب الانتفاخ خلال الرحلات الجوية

ويؤكد مختصون أن التغيرات التي تحدث داخل مقصورة الطائرة، مثل انخفاض الضغط والرطوبة وقلة الحركة، تؤثر بشكل مباشر في الجسم وتسبب عددا من الأعراض الصحية المؤقتة.وفي هذا السياق، أوضحت ، المتخصصة في صحة الجهاز الهضمي والباحثة في كلية كينغز كوليدج ، أن "الانتفاخ أثناء الطيران يعد مشكلة شائعة للغاية، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض هضمية مزمنة".وقالت روسي إن "انخفاض ضغط المقصورة مع ارتفاع الطائرة يؤدي إلى تمدد الغازات داخل المعدة والأمعاء، ما يسبب الشعور بالانتفاخ والألم والغازات، وهي حالة يطلق عليها أحيانا متلازمة القولون العصبي على ارتفاعات شاهقة".وقدمت الخبيرة ثلاث نصائح بسيطة للتقليل من هذه المشكلة أثناء السفر:أولا، تقليل تناول الأطعمة الغنية بـ"الفودماب"$$Fermentable\ Oligosaccharides,\ Disaccharides,\ Monosaccharides\ And\ Polyols$$) قبل السفر بـ24 إلى 48 ساعة.وتشير هذه الكلمة إلى مجموعة من الكربوهيدرات القصيرة السلسلة التي يصعب على الأمعاء امتصاصها، وقد تزيد أعراض الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بمتلازمة القولون العصبي.ومن أبرز الأطعمة الغنية بالفودماب: الثوم والبصل والتفاح والإجاص والقرنبيط وحليب البقر.أما الخيارات الأخف على الجهاز الهضمي فتشمل الشوفان وخبز العجين المخمر والفاصوليا والكيوي والجوز والفول .ثانيا، تجنب مسببات الغازات قبل الرحلة، مثل المشروبات الغازية والعلكة والوجبات الدسمة والكبيرة، لأنها تزيد تراكم الغازات وتبطئ عملية الهضم.أما النصيحة الثالثة فتتمثل في شرب كميات كافية من الماء والحركة قدر الإمكان أثناء الرحلة، لأن الجفاف وقلة الحركة يزيدان اضطرابات الهضم والشعور بالانتفاخ.ولا تقتصر تأثيرات السفر الجوي على الجهاز الهضمي فقط، إذ يحذر الأطباء أيضا من مشكلات صحية أخرى قد ترتبط بالطيران، خاصة خلال الرحلات الطويلة.وأوضحت الطبيبة العامة شوزاب خان أن "الجلوس لفترات طويلة داخل الطائرة، إلى جانب الجفاف وانخفاض مستويات الأكسجين والرطوبة، قد يزيد خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة، وهي حالة تتكون فيها جلطات دموية غالبا في الساقين".وتكمن خطورة هذه الجلطات في إمكانية انتقالها إلى الرئتين، ما قد يسبب انسدادا رئويا يهدد الحياة.كما يعد اضطراب الساعة البيولوجية، أو ما يعرف بـ"اضطراب الرحلات الجوية الطويلة"، من المشكلات الشائعة أيضا، إذ يؤدي الانتقال السريع بين المناطق الزمنية إلى اضطراب النوم والشعور بالإرهاق والدوار نتيجة تغير إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.وأشارت خان كذلك إلى أن "مقصورة الطائرة تعد بيئة مناسبة لانتقال نزلات البرد، بسبب انخفاض الرطوبة وتقارب الركاب، ما يفسر إصابة بعض المسافرين بالزكام بعد الرحلات الجوية المتكررة".