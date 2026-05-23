كيف يؤثر الإقلاع عن التدخين على الذاكرة؟

ورغم أن الدراسة لا تثبت بشكل مباشر أن الإقلاع عن التدخين يمنع الإصابة بالخرف، فإنها تشير إلى وجود ارتباط واضح بين التوقف عن التدخين وتحسن صحة الدماغ على المدى الطويل.وشملت الدراسة أكثر من 32 ألف شخص من متوسطي العمر وكبار السن، بمتوسط أعمار بلغ 61 عاما، وتابع الباحثون حالتهم الصحية على مدار 10 سنوات. وكان المشاركون موزعين بين مدخنين حاليين، ومدخنين سابقين، وأشخاص لم يسبق لهم التدخين.واعتمد الباحثون على مقابلات دورية أُجريت كل عامين لتقييم عادات التدخين والوزن والحالة الصحية العامة للمشاركين، إلى جانب اختبارات لقياس الذاكرة والقدرات الذهنية، بالإضافة إلى الاستعانة بملاحظات المقربين منهم حول التغيرات السلوكية والمعرفية.وخلال فترة الدراسة، أُصيب 5868 مشاركا بالخرف. وبعد تحليل البيانات ومراعاة عوامل مثل العمر والنشاط البدني وصحة القلب والأوعية الدموية، تبيّن أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16% مقارنة بمن استمروا في التدخين.كما أظهرت النتائج أن فوائد الإقلاع عن التدخين تزداد بمرور الوقت، إذ اقترب خطر الإصابة بالخرف لدى من توقفوا عن التدخين منذ نحو سبع سنوات من مستوى الخطر لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقا.لكن الدراسة أشارت أيضا إلى عامل مهم يتعلق بالوزن بعد الإقلاع عن التدخين. فقد حافظ الأشخاص الذين لم يكتسبوا وزنا ملحوظا، أو زاد وزنهم بشكل معتدل لا يتجاوز خمسة كيلوغرامات، على الفوائد المعرفية المرتبطة بالإقلاع عن التدخين. في المقابل، لم تظهر الفوائد نفسها لدى الأشخاص الذين اكتسبوا 10 كيلوغرامات أو أكثر بعد التوقف عن التدخين.