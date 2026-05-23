ضربة الشمس.. أخطارها وسبل الوقاية منها
منوعات
2026-05-23 | 06:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
53 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
مع اقتراب فصل الصيف يحذّر الأطباء من التعرض لضربة الشمس التي تترك تأثيرات خطيرة جدا على
الصحة
، قد تؤدي أحيانا إلى مشكلات في القلب والكلى والدماغ.
وحول الموضوع قالت
الدكتورة
الروسية إيلينا كوليسنيكوفا، أخصائية الطب العام: "الجسم يتعامل مع الحر كمنزل ذكي مزود بمكيف هواء طبيعي، حيث يتعرق الجلد ويحمر لتبديد الحرارة، لكن التعرض المباشر لأشعة الشمس يعطل مراكز تنظيم الحرارة في الدماغ، مما يؤدي إلى فشل عملية التبريد، وأولى أعراض التعرض لضربة الشمس قد تكون: طنين الأذن، الغثيان، الدوخة، وتشوش الوعي".
وأضافت:" ليس الجميع معرضا بنفس الدرجة لضربة الشمس، فالأكثر عرضة هم الأطفال دون سن الرابعة أو كبار السن فوق الـ65 عاما، وكذلك مرضى القلب والسكري والذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية، والمصابون بالسمنة أو الاضطرابات النفسية.. كما أن بعض العادات قد تزيد هذا الخطر، مثل قلة شرب الماء، قلة النوم، تناول مدرات البول، ممارسة الرياضة الشاقة تحت الشمس، شرب الكحول، وارتداء الملابس الضيقة".
وأشارت الطبيبة إلى أن البعض يعتقد أن الجلوس في الظل قد يحميهم من ضربة الشمس أو ضربة الحرارة، لكن الإنسان معرض لهذا الخطر حتى في الأماكن المظللة أو داخل وسائل النقل المزدحمة سيئة التهوية، مثل الحافلات غير المكيفة.
الإسعافات الأولية عند التعرض لضربة الشمس:
1. عزل المصاب عن مصدر الحرارة ونقله إلى مكان بارد جيد التهوية، مع خلع الملابس الضيقة.
2. البدء بتبريد الرأس، ثم الرقبة، الإبطين، تحت الركبتين، ومنطقة الفخذ.
3. إذا كان الشخص واعيا ولا يعاني من غثيان، أعطه ماء باردا أو مياها معدنية غير غازية أو ماء مملح قليلا لتعويض نقص الأملاح.
4. في حالة فقدان الوعي أو التشنجات أو القيء: يمنع إعطاء أي سوائل أو أدوية، ويوضع الشخص في وضعية جانبية ثابتة ، ويتم طلب فرق الإسعاف فورا.
وتنصح الدكتورة كوليسنيكوفا ببعض القواعد لتجنب الإصابة بضربات الشمس:
• تجنب الخروج الطويل خلال ساعات الذروة (وقت الظهيرة).
• تعويد الجسم تدريجيا على التأقلم مع الحر مع الحر بالخروج بنزهات قصيرة صباحا ومساء.
• شرب كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية والمشروبات التي تعوض الأملاح المعدنية.
• ارتد ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة ومصنوعة من أقمشة طبيعية، تغطية الرأس أثناء التواجد تحت الشمس.
