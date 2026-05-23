تحذيرات أمنية جديدة حول التصيّد عبر الهاتف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
11:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر إيراني يكشف "النقاط العالقة" مع واشنطن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564944-639151335375804938.webp
تحذيرات أمنية جديدة حول التصيّد عبر الهاتف
منوعات
2026-05-23 | 07:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
75 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
حذّر خبراء الأمن السيبراني من تحول كبير في أساليب الهجمات الإلكترونية، إذ أصبحت هجمات التصيّد عبر الهواتف المحمولة "Mobile Phishing" أكثر خطورة وانتشارًا من تلك التي تتم عبر البريد الإلكتروني.
ويشكل الأمر تهديدًا متصاعدًا لمستخدمي الهواتف الذكية حول العالم.
تحول في أساليب
القراصنة
وفي السابق، كان البريد الإلكتروني هو الوسيلة الرئيسية لعمليات التصيّد، لكن التقارير الحديثة تشير إلى أن المهاجمين باتوا يركزون بشكل متزايد على الهواتف المحمولة.
ويعود ذلك إلى أن المستخدمين يتعاملون مع الرسائل النصية والتطبيقات والروابط على الهواتف بشكل أسرع وأقل تدقيقًا، ما يجعلهم أكثر عرضة للخداع مقارنة باستخدام أجهزة الكمبيوتر.
وبحسب تحليلات أمنية حديثة، فإن الهجمات لم تعد تقتصر على الرسائل النصية فقط، بل أصبحت تمتد إلى تطبيقات المراسلة، الإشعارات، وحتى رموز QR التي تُستخدم لخداع الضحايا وتحويلهم إلى مواقع مزيفة تهدف لسرقة البيانات الشخصية أو المالية.
هدف سهل
ويؤكد خبراء الأمن أن الهواتف الذكية أصبحت تحتوي على كمية ضخمة من المعلومات الحساسة مثل الحسابات البنكية، كلمات المرور، وبيانات العمل، مما يجعلها هدفًا مغريًا للمهاجمين.
كما أن طبيعة الاستخدام السريع للهاتف تجعل المستخدم أقل انتباهًا، خصوصًا عند استقبال روابط تبدو رسمية أو رسائل مستعجلة تطلب تأكيد الحساب أو تحديث البيانات.
تقنيات أكثر تطورًا
ولم يعد التصيّد يعتمد فقط على رسائل مزيفة، بل تطور ليشمل أساليب أكثر تعقيدًا مثل استخدام رموز QR مزيفة تقود إلى مواقع خبيثة وانتحال أرقام البنوك عبر المكالمات الهاتفية ورسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي تحمل روابط خبيثة وهجمات تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لإنشاء رسائل أكثر إقناعًا.
توصيات أمنية
ويشدد الخبراء على أن حماية المستخدم تبدأ بالوعي، وليس فقط بالبرامج الأمنية.
ومن أبرز التوصيات عدم فتح الروابط غير الموثوقة والتحقق من مصدر الرسائل حتى لو بدت رسمية وتجنب إدخال بيانات حساسة عبر الهاتف إلا في مواقع موثوقة وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر. كذلك من المهم استخدام المصادقة الثنائية لحماية الحسابات.
تهديد متنقل
ويؤكد هذا التحول في أساليب الهجمات أن التصيّد لم يعد مرتبطًا بالبريد الإلكتروني فقط، بل أصبح تهديدًا متنقلًا يلاحق المستخدمين عبر هواتفهم في أي وقت ومكان، ما يتطلب وعيًا رقميًا أكبر لمواجهة هذا النوع المتطور من الجرائم الإلكترونية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
اعتقال رجل "تواصل مع الجن" عبر الهاتف
05:14 | 2026-04-10
تحذير من معلومات علاج السرطان عبر روبوتات الدردشة
09:56 | 2026-04-21
تحذير أمني عاجل لمستخدمي واتساب
10:51 | 2026-05-20
تحذير أمني إسرائيلي يخص "الصواريخ الإيرانية"
13:16 | 2026-03-10
هواتف
تحذيرات
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
القراصنة
السري
رونيت
التش
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات
محليات
43.4%
10:28 | 2026-05-21
تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات
10:28 | 2026-05-21
الاحد يقلب الموازين.. العراق في المعدل الثلاثيني غدا
محليات
25.87%
02:23 | 2026-05-22
الاحد يقلب الموازين.. العراق في المعدل الثلاثيني غدا
02:23 | 2026-05-22
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
محليات
18.63%
15:26 | 2026-05-22
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
15:26 | 2026-05-22
بشرى للموظفين والمتقاعدين: الرافدين يعلن الدوام الاستثنائي لتأمين الرواتب قبل العيد
محليات
12.11%
07:33 | 2026-05-22
بشرى للموظفين والمتقاعدين: الرافدين يعلن الدوام الاستثنائي لتأمين الرواتب قبل العيد
07:33 | 2026-05-22
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
اخترنا لك
ضربة الشمس.. أخطارها وسبل الوقاية منها
06:37 | 2026-05-23
كيف يؤثر الإقلاع عن التدخين على الذاكرة؟
02:50 | 2026-05-23
3 خطوات بسيطة لتجنب الانتفاخ خلال الرحلات الجوية
01:44 | 2026-05-23
إذا كنتَِ من هذه الأبراج الـ 3 فالحظ سيُطاردك هذا الاسبوع!
01:00 | 2026-05-23
طعام البشر يتسبب بمشاكل هضمية للقرود والتراب بديلاً للتعافي.. ماذا سنأكل نحن؟
08:43 | 2026-05-22
"واتساب" يوسع المساحة: ميزة تخدم مستخدمي التطبيق
06:41 | 2026-05-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.