وداعًا للرسائل المجهولة.. "واتساب" يختبر ميزة تكشف الهوية الحقيقية لمصدر الـ Forward

ووفقًا للمعلومات التقنية المتداولة حول النسخة التجريبية الجديدة، فإنّ التحديث سيسمح بظهور اسم ورقم الهاتف الخاص بصاحب الرسالة الأصلي والمصدر الأول لها، عندما يقوم أي مستخدم آخر بإعادة توجيهها. وتهدف الشركة من وراء هذا الإجراء الصارم إلى رفع مستويات الشفافية داخل بيئة العمل الرقمية، والحد بشكل نهائي من ظاهرة الرسائل العشوائية المزعجة، فضلًا عن محاصرة الشائعات والمعلومات المضللة التي تنتشر كالنار في الهشيم عبر ميزة التوجيه السريع.وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسة شركة "ميتا" المستمرة في تقييد ميزة التوجيه، حيث سبق لها أن وضعت حداً أقصى لإعادة إرسال الرسائل في محاولة منها لتهدئة وتيرة تدفق الأخبار الزائفة.وعلى الرغم من أنّ الميزة لا تزال في أروقة الاختبار والتقييم ولم تُعمم بشكل رسمي على كافة الهواتف بعد، إلا أنّها فجّرت نقاشًا واسعًا وعميقًا بين خبراء التقنية والمستخدمين على حد سواء.وينقسم الشارع الرقمي اليوم بين مؤيد يرى في التحديث أداة حسم قانونية وأمنية ممتازة تمنع سرقة المحتوى التجاري وتحمي المستهلكين من الاحتيال، وبين متخوف يبدي قلقًا كبيرًا بشأن انتهاك خصوصية الأفراد، إذ إنّ إظهار الرقم والاسم دون إذن مسبق قد يعرض البيانات الشخصية للانتشار بين آلاف الغرباء بمجرد نقرة زر واحدة.وتضع هذه المعطيات الشركة الأم أمام تحدٍّ صعب لموازنة المعادلة بين تعزيز الأمان وحماية أسرار المستخدمين الذين قد يدفعهم هذا الإجراء للبحث عن تطبيقات بديلة تضمن كتمان هويتهم.ومع هذا التغيير المرتقب، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح "ميتا" في تحقيق الشفافية والأمان عبر هذا التحديث، أم أن التضحية بخصوصية الأرقام ستدفع المستخدمين للهرب نحو تطبيقات أخرى؟