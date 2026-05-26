هل يجوز الاقتراض من أجل أضحية العيد؟

وأجابت دار الإفتاء: "المختار للفتوى أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصاً؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادراً عليها".شروط جواز الاستدانةوقالت الدار: "ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك".وأضافت: "وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن".