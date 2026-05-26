انقلاب غامض في قلب الأرض.. تيار حديدي عملاق يغيّر اتجاهه تحت المحيط الهادئ

واعتمدت الدراسة على بيانات أقمار صناعية أوروبية وألمانية جُمعت بين عامي 1997 و2025، أظهرت أن التيار الذي كان يتحرك غرباً لعقود، انعكس فجأة نحو الشرق عام 2010، بالتزامن مع اضطرابات مغناطيسية غامضة رصدها العلماء لاحقاً.وأكد الباحثون أن هذه الظاهرة لا تشكل خطراً مباشراً، لكنها قد تساعد في فهم أسرار المجال المغناطيسي للأرض، المسؤول عن حماية الكوكب من الإشعاعات الشمسية والعواصف الفضائية.