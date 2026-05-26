لتجنب إصابات العيد.. نصائح مهمة أثناء ذبح الأضاحي

وأكد خبراء ضرورة استخدام سكاكين حادة وآمنة، وتجفيف اليدين باستمرار لتفادي الانزلاق، مع ارتداء قفازات واقية وتوجيه أدوات الذبح بعيداً عن الجسم. كما شددوا على أهمية تقييد الأضحية بشكل جيد والاستعانة بجزارين محترفين، خاصة عند ذبح الأبقار والعجول.ونصح المختصون بإجراء الذبح داخل المجازر المعتمدة بدلاً من المنازل أو الشوارع، لما توفره من رقابة صحية وبيئة أكثر أماناً، إلى جانب تجنب ذبح الأضاحي قرب الأطفال أو في الأماكن المزدحمة.وأشار أطباء إلى أن معظم الإصابات المسجلة خلال العيد تكون بسبب الجروح القطعية أو فقدان السيطرة على الأضحية، مؤكدين أن الالتزام بإجراءات السلامة يساهم في الحفاظ على فرحة العيد وتجنب الحوادث.