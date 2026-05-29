انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
نصائح بسيطة للنوم خلال موجات الحر
منوعات
2026-05-29 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
62 شوهد
قدمت
الدكتورة
ديبورا لي
، خبيرة النوم لدى مؤسسة Doctor Fox، مجموعة من النصائح التي قالت إنها تساعد على النوم بشكل أفضل خلال الأجواء الحارة.
وأوضحت لي أن ارتداء جوارب قطنية مبللة قليلا قد يساهم في خفض حرارة الجسم الداخلية عبر ما يعرف بعملية "التبريد بالتبخر"، مشيرة إلى أن القدمين تلعبان دورا مهما في تنظيم حرارة الجسم، لذلك فإن الحفاظ على برودتهما ينعكس إيجابا على الجسم بأكمله.
ونصحت بغسل الجوارب بالماء ثم عصرها جيدا قبل ارتدائها مباشرة عند النوم، رغم اعترافها بأن الفكرة قد تبدو غريبة للبعض.
كما اقترحت الخبيرة استخدام "القربة الحرارية" (كيس أو زجاجة مطاطية) بعد ملئها بالماء البارد ووضعها في المجمّد لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل النوم، مؤكدة أن هذه الطريقة تساعد على تبريد الفراش وتوفير شعور أكبر بالراحة خلال الليل.
وفيما يتعلق بالاستحمام، شددت لي على أهمية استخدام الماء الفاتر بدلا من الماء البارد، موضحة أن الاستحمام قبل النوم بنحو ساعة ونصف يساعد الجسم على خفض حرارته تدريجيا والدخول في مرحلة النوم بصورة طبيعية.
وأضافت أن الاستحمام بالماء البارد مباشرة قبل النوم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الجسم إلى بذل جهد إضافي لاستعادة دفئه الطبيعي.
ومن بين الحلول التقليدية التي تحدثت عنها الخبيرة ما أطلقت عليه اسم "الطريقة المصرية"، وهي تقنية قديمة تعتمد على نقع منشفة كبيرة بالماء البارد وعصرها ثم تعليقها قرب نافذة
الغرفة
أو عند الباب.
وبحسب لي، فإن مرور الهواء الساخن عبر المنشفة يساعد على تبريد الهواء نسبيا بطريقة تشبه عمل أجهزة التكييف، ولكن دون استهلاك كهرباء مرتفع.
ورغم أن هذه الوسائل لا تخفض درجات الحرارة بشكل كبير، فإنها قد تساعد على تحسين جودة النوم والشعور بقدر أكبر من الراحة خلال الليالي الحارة.
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
