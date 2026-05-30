7 فوائد مفيدة لهذه الخضروات.. عناصر يحتاجها الجسم

1-دعم المناعة:يعتبر الفجل من أهم الخضار التي تدعم صحة الجسم وتحميه من الأمراض، فكل 100 غ منه تحتوي على 15 ملغ من فيتامين C الذي يدعم المناعة ويعزز إنتاج الكولاجين، وللاستفادة منه بشكل أفضل يجب تناول الفجل طازجا.2- صديق للجهاز الهضمي:يحتوي الفجل على الألياف الغذائية التي تحارب الإمساك وتحسن حركة الأمعاء، كما يحتوي على مواد تغذي البكتيريا المعوية النافعة.3- مثالي للحمية:تتراوح قيمة السعرات في الفجل ما بين 14 و20 سعرة حرارية في كل 100 غ، وكون الفجل غني بالماء فغنه يعطي شعورا بالشبع دون الحاجة لتناول كميات كبيرة منه.4-حماية القلب:الفجل غني بالبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، ويقلل تأثير الصوديوم الضار، ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.5-مضاد أكسدة:يحتوي الفجل على الأنثوسيانين (الملون للأحمر) والإيزوثيوسيانات (المواد المسؤولة عن الطعم الحار)، وهي مركبات تحمي الخلايا من الشيخوخة المبكرة وتُقلل الالتهابات.6- ينظف الكبد:الزيوت الخردلية الموجودة في الفجل تعتبر مفيدة للكبد والمرارة، وتحفز إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم.7- مفيد للدم:الفجل غني بحمض الفوليك (فيتامين B9) الضروري لتكون الدم وانقسام الخلايا، وهو مهم جدا للمرأة الحامل لتطوير الجهاز العصبي للجنين، كما أنه يدعم صحة القلب والمناعة.