تحذير طبي: توقفوا عن إطعام أطفالكم "الأندومي" ومشروبات الطاقة.. وهذه المخاطر
منوعات
2026-06-01 | 04:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
1,553 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
حذر
مركز الدراسات
العربية والدولية في
الجامعة المستنصرية
من الآثار السلبية الخطيرة لتناول الأطفال لمشروبات الطاقة ووجبات "الأندومي" بشكل يومي، مؤكداً تأثيرها المباشر على نموهم العقلي والجسدي وزيادة معدلات السمنة بينهم.
أوضح مدير المركز، الأستاذ الدكتور جبار درويش الشمري، أن البحوث العلمية التي أعدها مختصون في المركز ضمن
كلية الطب
والعلوم الساندة، ونُشرت في مجلات عالمية رصينة، كشفت عن مخاطر جمة لهذه المنتجات:
مشروبات الطاقة: تحتوي على نسب عالية جداً من الكافيين والسكر، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم، زيادة في معدل ضربات القلب، وزيادة ملحوظة في الوزن.
وجبات "الأندومي":
يؤدي تناولها المستمر إلى نقص حاد في العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الطفل، مما يؤثر بشكل كبير على نموه البدني والعقلي.
وأشار الشمري إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل واسع في
العراق
خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع حملات إعلانية مكثفة عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
تستهدف الأطفال مباشرة، وتستخدم الجوائز والمحفزات لتشجيعهم على استهلاك هذه المنتجات.
دعا مدير
مركز الدراسات
العربية والدولية الجهات المعنية إلى "تكاتف مجتمعي" فاعل لضمان حماية صحة الأطفال. كما شدد على ضرورة تحرك الأسر والمدارس والجهات الصحية ووسائل الإعلام لتسليط الضوء بشكل مكثف على المخاطر الصحية لهذه الأطعمة والمشروبات وتعزيز برامج التوعية الصحية الموجهة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء للحد من هذه الظاهرة.
