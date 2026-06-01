لماذا يزداد حجم اطرافنا في الصيف؟

ويشرح اختصاصي الأوعية الدموية مارتان أن الحرارة تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، ما يساهم في تجمع السوائل داخل الأطراف، خصوصًا عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من دون حركة.ورغم أن هذه الحالة لا تُعد خطيرة في معظم الأحيان، إلا أن الأطباء يشددون على أهمية اتباع بعض الخطوات البسيطة للتخفيف من الأعراض ومنع تفاقمها.ومن أبرز النصائح، رفع الساقين فوق مستوى القلب لبضع دقائق يوميًا، ما يساعد على تحسين الدورة الدموية والتخفيف من احتباس السوائل. كما يُنصح بالحركة المستمرة وتجنب البقاء في وضعية ثابتة لفترات طويلة.بدوره، يؤكد اختصاصي التغذية والصحة العامة جان بول أن شرب المياه بكميات كافية يلعب دورًا مهمًا في الحد من التورم، لأن الجفاف قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بالسوائل بشكل أكبر.كذلك، يُفضّل التقليل من تناول ، كونه يساهم في احتباس الماء داخل الجسم، إلى جانب ارتداء أحذية مريحة وتجنب الملابس الضيقة التي قد تعيق الدورة الدموية.وفي بعض الحالات، قد يساعد استخدام الماء البارد أو الاستحمام بالماء الفاتر في التخفيف من الشعور بالانتفاخ والثقل في الأطراف.ويحذر الخبراء من التورم إذا ظهر بشكل مفاجئ أو ترافق مع ألم شديد أو احمرار، إذ قد يكون مؤشرًا إلى مشكلة صحية تستدعي استشارة طبية.ويؤكد الأطباء أن التعامل المبكر مع هذه الأعراض يساهم في قضاء فصل الصيف براحة أكبر، بعيدًا عن الانزعاج اليومي الذي تسببه الحرارة.