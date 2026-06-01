هذا ما تفعله أدوية "انفاص الوزن" الشهيرة بالجسم!

وأظهرت أبحاث أجراها علماء في الطبية الأمريكية أن هذه الفئة من الأدوية، التي صُممت أساساً لعلاج السكري والسمنة، تسببت في زيادة ملحوظة بالروابط الدماغية لدى بعض المرضى، وتحديداً ضمن "شبكة البروز" المسؤولة عن توجيه الانتباه والتركيز.ورصدت الباحثة الرئيسية أليسون شابيرو هذه التغيرات عبر تصوير أشعة الدماغ لشابات مصابات بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات، المعروفة حديثاً باسم "PMOS"، حيث تضاعفت الشبكات العصبية لديهن خلال أشهر قليلة من بدء العلاج، وهو ما وصفته شابيرو بأنه تأثير مفاجئ لا تزال أبعاده الكاملة قيد الدراسة.وتوضح البيانات الطبية أن العقار يعمل مباشرة على "المهاد السفلي"، وهو الجزء الدماغي المسؤول عن تنظيم الجوع، التوتر، النوم، والهرمونات، والذي يحتوي على تركيز عالٍ من مستقبلات "GLP-1".وأفاد مرضى يشاركون في التجارب، مثل الشابة غريس هاملتون البالغة من العمر 28 عاماً، بأنهم تخلصوا تماماً من الحاجة لمضادات وتوقفوا عن تناول الكحوليات كلياً بعد استخدام الدماغ للعقار، مما يعزز فرضية قدرة الدواء على كبح السلوكيات الاندفاعية والإدمانية؛ بحسب " ".ويسعى باحثون دوليون حالياً لاستكشاف مدى قدرة هذه الأدوية على حماية الجهاز العصبي عبر تقليل الالتهابات، وتخفيف التوتر العصبي، والوقاية من أمراض مثل ألزهايمر، رغم أن تجارب سريرية موسعة أخيرة لم تظهر نتائج حاسمة في إبطاء التدهور المعرفي لمرضى ألزهايمر أو باركينسون.وتترافق هذه الآمال مع تقارير متباينة، إذ رصدت بعض الحالات آثاراً سلبية مثل "الضباب الدماغي"، تراجع الشعور بالمتعة، ونقص الحافز.من ناحية أخرى؛ يحذر العلماء من التسرع في تعميم النتائج، خصوصاً فيما يتعلق بتأثير هذه العقاقير على الأدمغة النامية للأطفال والمراهقين.وشددت الباحثة شابيرو على ضرورة معرفة ما إذا كانت هذه التغييرات الهيكلية في الدماغ ستستمر طويلاً أم أنها ستزول فور التوقف عن تعاطي الدواء