ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
منوعات
2026-06-01 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,267 شوهد
كشفت
شركة ميتا
عن إضافة جديدة لمشتركي خدماتها المدفوعة على إنستغرام، تتيح لهم مشاهدة القصص (Stories) دون الظهور في قائمة المشاهدين.
ميزة جديدة ضمن الاشتراكات المدفوعة
مع الإعلان عن باقات الاشتراك المدفوعة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، كشفت "ميتا" عن مجموعة من الأدوات الحصرية للمشتركين، من بينها خاصية تتيح مشاهدة قصص إنستغرام بشكل مجهول الهوية.
ووفقًا للخطة الجديدة، سيتمكن مشتركو خدمة "إنستغرام بلس" من تصفح القصص دون أن يعرف أصحاب الحسابات أنهم قاموا بمشاهدتها.
من التجارب المحدودة إلى الإطلاق الأوسع
وبحسب تقرير موقع "Inquirer Technology" المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
والتابع لصحيفة "Inquirer" الفلبينية، فإن الخاصية الجديدة لم تظهر بشكل مفاجئ، إذ خضعت لاختبارات محدودة خلال الأشهر الماضية في عدد من الدول، من بينها
الفلبين
واليابان والمكسيك.
وبعد تلك التجارب، قررت "ميتا" إدراجها ضمن منظومة الاشتراكات المدفوعة التي تعمل على تطويرها تدريجيًا عبر منصاتها المختلفة.
نهاية الاعتماد على الأدوات الخارجية
ورغم أن فكرة مشاهدة القصص بشكل مجهول ليست جديدة بالكامل، فإن المستخدمين كانوا يعتمدون سابقًا على إضافات المتصفحات أو الخدمات الخارجية للحصول على هذه الميزة، خصوصًا على إنستغرام.
أما الآن، فقد أصبحت الخاصية جزءًا رسميًا من خدمات ميتا المدفوعة، ما يلغي الحاجة إلى استخدام حلول غير معتمدة من الشركة.
وأثارت الميزة الجديدة تفاعلات متباينة بين مستخدمي المنصة. فبينما اعتبرها البعض أداة تمنح قدرًا أكبر من الخصوصية وحرية التصفح، رأى آخرون أنها تمس أحد أهم عناصر التفاعل في القصص، وهو معرفة صاحب المحتوى بالأشخاص الذين شاهدوا منشوراته.
مخاوف تتعلق بالخصوصية والرقابة
في المقابل، حذر بعض المدافعين عن الخصوصية من التداعيات المحتملة للميزة الجديدة، مشيرين إلى أنها قد تصعب اكتشاف حالات التتبع أو المراقبة غير المرغوب فيها، خاصة أن هوية المشاهد لن تكون متاحة لصاحب القصة كما هو معتاد حاليًا.
خطط توسع قادمة
وبحسب تقرير موقع "Inquirer Technology"، فإن ميتا تعتزم مواصلة تطوير برامج الاشتراك المدفوعة خلال الفترة المقبلة، مع إضافة مزايا جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتخصيص المحتوى للمبدعين في أسواق ومناطق مختلفة حول العالم.
ثورة الموسم المقبل.. أبرز الأسماء التي غادرت برشلونة لغاية الآن
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
15:15 | 2026-05-31
الدولار بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في العراق
13.94%
منافسة محتدمة على الكرة الذهبية.. من يتصدر السباق الآن ؟
رياضة
نشرة أخبار السومرية
العراق في دقيقة
Live Talk
ناس وناس
عشرين
أسرار الفلك
مايك السومرية
صباحكم أحلى مع سلمى
طل الصباح
طل الصباح
