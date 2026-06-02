غوغل تسعى لإطلاق 32 مليون بعوضة معدلة للحد من انتشار الأمراض الوبائية

ويأتي المشروع ضمن مبادرة "ديباغ" (Debug) البحثية التي أطلقتها الشركة لتطوير وسائل مبتكرة وصديقة للبيئة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض، بعيدًا عن الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية.وبحسب الخطة المقترحة، سيتم إطلاق 16 مليون بعوضة خلال السنة الأولى، يتبعها العدد نفسه في السنة الثانية. وتحمل هذه البعوضات بكتيريا طبيعية تُعرف باسم "وولباخيا"، تؤدي عند تزاوجها مع الإناث البرية إلى منع فقس البيوض، ما يسهم في خفض أعداد البعوض تدريجيًا.ويؤكد الباحثون أن ذكور البعوض لا تلدغ البشر ولا تنقل الأمراض، الأمر الذي يجعل هذه التقنية آمنة من حيث عدم زيادة معدلات اللدغ أو انتقال العدوى.ويُنظر إلى المشروع باعتباره امتدادًا لتقنيات "الحشرات العقيمة" التي استُخدمت بنجاح لعقود في مكافحة الآفات الزراعية والحيوانية، فيما يرى خبراء أن هذه الحلول قد تصبح أكثر أهمية في مواجهة الأمراض المنقولة بالحشرات مع تزايد آثار التغير المناخي واتساع نطاق انتشارها.