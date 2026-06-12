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خلل مفاجئ يوقف تطبيقي فيسبوك وإنستغرام في العراق
منوعات
2026-06-12 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
416 شوهد
شهد مستخدمون في
العراق
، اليوم الجمعة، توقفاً مفاجئاً في عمل تطبيقي
فيسبوك
وإنستغرام، التابعين لشركة ميتا، وسط شكاوى من عدم القدرة على تسجيل الدخول أو تحديث الصفحات.
وأفاد مستخدمون بأن العطل شمل عدداً من المحافظات، حيث واجهوا بطئاً شديداً أو توقفاً كاملاً في تحميل المحتوى، دون صدور توضيح رسمي حتى الآن من الشركة حول أسباب الخلل.
ويأتي هذا التوقف في وقت تعتمد فيه شريحة واسعة من المستخدمين في
العراق
على التطبيقين للتواصل ومتابعة الأخبار والمحتوى اليومي، ما تسبب بارتباك واسع بين المستخدمين.
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