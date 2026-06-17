دراسة لاطلاق "آيفون" قابل للطي

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن "الشركة تسعى إلى إطلاق السماعات الجديدة بالتزامن مع إطلاق هاتف قابل للطي إلى جانب الجيل التالي للهاتف الذكي آيفون، احتفالا بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق أول هاتف من عائلة آيفون".وستشكل هذه المنتجات جزءا مما تعتزم "أبل" إطلاقه كأكبر حزمة من المنتجات الجديدة المتزامنة حتى الآن، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.ومن المتوقع أن تساهم هذه الأجهزة في دعم نمو الشركة خلال أول عام كامل لها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي سيتولى منصبه في الأول من ايلول المقبل.وذكرت المصادر أن تطوير المنتجات الثلاثة وصل خلال الأشهر الماضية إلى مراحل متقدمة.وفي الشهر الماضي ذكرت بلومبرغ أن العمل على سماعات "أير بود" الجديدة تسارع، مع تزويد النماذج الأساسية منها بتجهيزات وبرامج شبه نهائية.كما تطوّر الشركة مجموعة من الرقائق الجديدة للأجهزة المستقبلية، والمبنية على الجيل التالي من تكنولوجيا تصنيع السيليكون.وفي الوقت نفسه تجري "أبل" حاليا الاختبارات النهائية لمجموعة الأجهزة والتطبيقات الجديدة المقرر طرحها في الخريف المقبل، وتشمل نظام التشغيل "آي.أو.إس 28" وتحديث برمجة أجهزة آيفون الذي يحمل الاسم الرمزي "بيل"، والمقرر طرحه في 2027.وفي الأسبوع الماضي أطلقت "أبل" نظام التشغيل "آي.أو.إس 27"، على أن توفره للمستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي مع إصدار جديد من تطبيق المساعد الشخصي "سيري".