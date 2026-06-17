دراسة لاطلاق "آيفون" قابل للطي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الحب والسلام
من
06:50 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النرويج تخطف فوزاً صعباً من العراق في نهائيات كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567255-639172728625550361.jpeg
دراسة لاطلاق "آيفون" قابل للطي
منوعات
2026-06-17 | 01:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
ذكرت مصادر مطلعة إن شركة "أبل" تعتزم إطلاق جيل جديد من السماعات "أير بود" مزودة بكاميرا في أواخر 2027 ضمن مجموعة من المنتجات الجديدة بهدف تعزيز مكانة الشركة في سوق أجهزة
الذكاء الاصطناعي
.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن "الشركة تسعى إلى إطلاق السماعات الجديدة بالتزامن مع إطلاق هاتف قابل للطي إلى جانب الجيل التالي للهاتف الذكي آيفون، احتفالا بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق أول هاتف من عائلة آيفون".
وستشكل هذه المنتجات جزءا مما تعتزم "أبل" إطلاقه كأكبر حزمة من المنتجات الجديدة المتزامنة حتى الآن، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الأجهزة في دعم نمو الشركة خلال أول عام كامل لها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي سيتولى منصبه في الأول من ايلول المقبل.
وذكرت المصادر أن تطوير المنتجات الثلاثة وصل خلال الأشهر الماضية إلى مراحل متقدمة.
وفي الشهر الماضي ذكرت بلومبرغ أن العمل على سماعات "أير بود" الجديدة تسارع، مع تزويد النماذج الأساسية منها بتجهيزات وبرامج شبه نهائية.
كما تطوّر الشركة مجموعة من الرقائق الجديدة للأجهزة المستقبلية، والمبنية على الجيل التالي من تكنولوجيا تصنيع السيليكون.
وفي الوقت نفسه تجري "أبل" حاليا الاختبارات النهائية لمجموعة الأجهزة والتطبيقات الجديدة المقرر طرحها في الخريف المقبل، وتشمل نظام التشغيل "آي.أو.إس 28" وتحديث برمجة أجهزة آيفون الذي يحمل الاسم الرمزي "بيل"، والمقرر طرحه في 2027.
وفي الأسبوع الماضي أطلقت "أبل" نظام التشغيل "آي.أو.إس 27"، على أن توفره للمستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي مع إصدار جديد من تطبيق المساعد الشخصي "سيري".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
دراسة تكشف "سر مثلث برمودا" الذي حير العلماء
07:51 | 2026-05-13
أكسيوس: إيران تقترح فتح "هرمز" وإنهاء الحرب مقابل تأجيل الملف النووي
04:01 | 2026-04-27
ملادينوف يكشف عن "شروط" لحماس مقابل التخلي عن سلاحها
18:25 | 2026-04-19
مورينيو يضع شروطاً “غير قابلة للتفاوض” للعودة إلى ريال مدريد
10:59 | 2026-05-06
ايفون
طي
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
التنف
الرمز
تيرنو
الجدي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأردن تعتذر للعراق بسبب العلم
دوليات
71.08%
11:15 | 2026-06-15
الأردن تعتذر للعراق بسبب العلم
11:15 | 2026-06-15
بماذا فاجأ هالاند ايمن حسين؟
كأس العالم 2026
12.4%
03:35 | 2026-06-17
بماذا فاجأ هالاند ايمن حسين؟
03:35 | 2026-06-17
قفزة بأسعار الدولار مع إغلاق التداولات المسائية في العراق
اقتصاد
9.78%
09:35 | 2026-06-15
قفزة بأسعار الدولار مع إغلاق التداولات المسائية في العراق
09:35 | 2026-06-15
الدولار يواصل الارتفاع.. آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق
اقتصاد
6.74%
03:43 | 2026-06-16
الدولار يواصل الارتفاع.. آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق
03:43 | 2026-06-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-16
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
الأكثر مشاهدة
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-16
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
اخترنا لك
تحذير من "عدو خفي" داخل مكيف السيارة.. لا تهملوا الامر
11:30 | 2026-06-16
خطوة طال انتظارها... واتساب يطوّر خاصية جدولة الرسائل
05:29 | 2026-06-16
نداء عاجل للحكومات... "اليونيسف" تدق الناقوس: أطفال العالم بخطر!
04:01 | 2026-06-16
تحذيرات خلال الصيف.. عدو خفي داخل السيارة
02:19 | 2026-06-16
استبدال كسوة الكعبة المشرفة
01:43 | 2026-06-16
الكمية الآمنة لتناول الشاي يوميا
01:37 | 2026-06-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.