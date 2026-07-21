أبرز المشاكل البصرية بعد سن الاربعين

وأوضحت أن المصابين بهذه الحالة قد يلاحظون صعوبة في النصوص، ولا سيما الأحرف الصغيرة وفي ظروف الإضاءة الخافتة، مشيرة إلى أن تصحيح الحالة يكون باستخدام نظاراة أهمية استخدام القطرات المرطبة لتجنب حدوث مضاعفات قد تؤثر في القرنية.ولفتت إلى أن عتامات الجسم الزجاجي تصبح أكثر وضوحًا مع التقدم في العمر، ما يؤدي إلى زيادة ظهور الأجسام الطافية في مجال الرؤية لدى كثير من الأشخاص بعد سن الأربعين.