وفاة الملاكم "تايسون الروسي" عن 40 عاما

وجاء في البيان: "كان دينيس بويتسوف، المعروف بـ ' الروسي'، أحد أكثر الملاكمين الروس الواعدين في الوزن الثقيل خلال أوائل العقد الثاني من الحادي والعشرين. ظل سجله خاليا من الهزائم لقرابة عشر سنوات، وكان يستعد لخوض نزال ضد . غير أن مسيرته انقطعت فجأة عام 2015 إثر حادث مأساوي، حيث عثر عليه فاقدا للوعي في الأنفاق ببرلين، مصابا بإصابات خطيرة في الرأس واليدين. أدخل الرياضي في غيبوبة اصطناعية وأجريت له سلسلة من العمليات الجراحية، واستمرت فترة التأهيل لسنوات، بدأت في ثم امتدت إلى ".وأضاف مركز الفعاليات البدنية والرياضية الروسي في بيانه: "نتيجة لشدة الإصابات، عانى دينيس من مضاعفات وخيمة حرمته من القدرة على المشي والنطق. لقد كان طريقه إلى التعافي طويلا وشاقا، ولم يستسلم حتى اللحظة الأخيرة، إلا أن القدر شاء غير ذلك. لقد رحل دينيس ولم يتجاوز الأربعين من عمره".يذكر أن بويتسوف توج في عام 2004 ببطولة العالم للشباب في الوزن الثقيل، وحاز في عام 2009 على في تصنيف منظمة الملاكمة العالمية (WBO).وخلال مسيرته الاحترافية، حقق بويتسوف 36 انتصارا (منها 27 بالضربة القاضية)، ولم يمنى سوى بهزيمة واحدة.وحظي بويتسوف بلقب "تايسون الروسي" نظرا لأسلوبه الهجومي الشرس، حيث اشتهر في حلبات الملاكمة، لا سيما خلال مسيرته في ألمانيا، بروحه القتالية العالية وضغطه المستمر على المنافسين، وهو نمط يشبه إلى حد كبير أسلوب أسطورة الملاكمة الأمريكي .