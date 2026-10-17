من يجعل سرعة الحاسوب بطيئة.. اليكم الصامت الخفي

وأشار الخبراء في الموقع إلى أن أقراص التخزين الصلبة من نوع SSD حققت قفزة نوعية في أداء الحواسب مقارنة بأقراص HDD التي كانت تستعمل في السابق، لكنها بنفس الوقت قد تتعرض للتلف أو تباطؤ الأداء لعدة أسباب، ما ينعكس سلبا على سرعة أداء الحاسب.ومن أحد عوامل تباطؤ أداء قرص SSD الصلب تبعا للخبراء هو ارتفاع درجة حرارته أثناء الاستخدام المكثّف أو المطوّل للحاسب، أو بسبب تراكم الأوساخ والغبار على فتحات التهوية في الجهاز، ما يعيق نظام التبريد من أداء وظيفته، لذا ينصح أصحاب الحواسب بمراقبة أجهزتهم بانتظام والحفاظ على فتحات التهوية نظيفة، وعدم وضع الجهاز على الفراش أو على أسطح قد تسد فتحات التهوية.ومن المحتمل أن يصبح عمل قرص SSD أبطأ أيضا بسبب الأخطاء البرمجية، لذا يمكن معالجة هذه المشكلة بتحميل التحديثات الدورية التي تطلقها شركات أنظمة تشغيل الحواسب، وعدم العبث ببرمجيات الجهاز في حال كان الشخص لا يمتلك خبرة كافية في هذا المجال.وأخيرا، قد يتباطأ أداء قرص SSD عندما تنخفض المساحة الحرة المتاحة فيه، إذ يحتاج لمساحة كافية لمعالجة البيانات داخليا، لذا ينصح خبراء التقنية بترك ما يقارب 10-15% من سعته خالية باستمرار.ويشدد خبراء التقنية على عدم تعريض الحاسب للصدمات أو لتفاوتات كبيرة في درجات الحرارة لمنع تلف مكوناته، كما يوصون بتحميل برامج موثوقة لمكافحة الفيروسات الإلكترونية التي قد تسبب مشكلات في برمجيات الحاسب أو توقفه عن العمل كليا في بعض الحالات.