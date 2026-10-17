دواء شائع لخفض ضغط الدم قد يحسن عملية الأيض في الجسم

حلل الباحثون بيانات طبية لأكثر من 100 ألف مريض، ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم دهون بنية نشطة في أجسامهم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري من النوع الثاني، والقلق، والاكتئاب.على عكس الدهون البيضاء العادية، التي تُخزّن الطاقة، تُساعد الدهون البنية الجسم على حرق السعرات الحرارية وتوليد الحرارة، ولاحظ العلماء أن هذا النوع من الأنسجة الدهنية يوجد بشكل أكثر شيوعا لدى المرضى الذين يتناولون أدوية معينة لخفض ضغط الدم.ثم اختبر القائمون على الدراسة تأثيرات دواء لوسارتان على الخلايا وفئران التجارب، ووجدوا أن الدواء زاد من نشاط الدهون البنية وأكثر من استهلاك الطاقة في الجسم، على الرغم من أن وزن أجسام الحيوانات ظل دون تغيير.وأشار العلماء إلى أن لوسارتان أثّر على الدهون البنية في الجسم من خلال آلية لا ترتبط مباشرة بخفض ضغط الدم، ما سيفتح مجالا في المستقبل لتطوير أدوية تحسّن عملية الأيض دون التأثير على ضغط الدم.