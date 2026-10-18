تعرف على مواصفات حاسوب "غالاكسي"

حصل الجهاز على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (326.3/208.5/5.1) ملم، وزنه 692 غ، وجهّز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.شاشته أتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (1848/2960) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 239 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1600 nits.يتمتع الحاسب بأداء ممتاز بفضل نظام تشغيل "أندرويد-17" مع واجهات One UI 9، ومعالج Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابيات.كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.زوّدته سامسونغ أيضا بمنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 11600 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.