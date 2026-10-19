4 عيوب لاستخدام وضع توفير الطاقة في الهاتف

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يؤكد أهمية ضبط حركة الأسواق وتوفير التخصيصات للمشاريع
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

4 عيوب لاستخدام وضع توفير الطاقة في الهاتف

منوعات

2026-10-19 | 10:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
4 عيوب لاستخدام وضع توفير الطاقة في الهاتف
74 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
رغم أن وضع توفير الطاقة يساعد على إطالة عمر بطارية الهاتف، فإن تشغيله باستمرار قد يأتي على حساب الأداء وسرعة الإشعارات وبعض الوظائف الأساسية، من دون تحقيق زيادة كبيرة في مدة الاستخدام كما قد يتوقع المستخدمون.

وتتيح الهواتف الحديثة، سواء العاملة بنظام أندرويد أو نظام التشغيل "آي أو إس"، تفعيل وضع توفير الطاقة تلقائيًّا عندما تنخفض نسبة شحن البطارية إلى مستوى معين. لكن بعض المستخدمين يفضلون تشغيله طوال اليوم، حتى عندما تكون البطارية مشحونة؛ بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتجنب الحاجة المتكررة إلى الشحن.
وبحسب تقرير نشره موقع "سلاش جير" التقني، أجراها الموقع اختبارات على هاتفين من آيفون، إلى جانب هاتفي "ون بلس" و"سامسونغ"، لمقارنة تأثير تشغيل وضع توفير الطاقة باستمرار على الأداء والإشعارات والميزات المختلفة، وخلص إلى أن سلبيات الاستخدام الدائم قد تفوق فوائده في كثير من الحالات.
ولا يعني ذلك أن تشغيل هذا الوضع يضر الهاتف أو البطارية، بل إن المشكلة تكمن في القيود التي يفرضها على تجربة الاستخدام اليومية، والتي قد لا تكون مبررة إذا لم تحقق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة.
بطء الأداء وتراجع سلاسة الشاشة
يتمثل العيب الأول في انخفاض سلاسة الهاتف، إذ يعتمد وضع توفير الطاقة على تقليل استهلاك المعالج والشاشة للطاقة، من خلال الحد من معدل تحديث الشاشة، وهو عدد المرات التي تتجدد فيها الصورة خلال الثانية.
وتأتي معظم الهواتف الحديثة بشاشات تدعم معدلات تحديث مرتفعة، تصل في بعض الطرز إلى 120 "هرتز"، لتوفير حركة أكثر سلاسة عند التمرير والتنقل بين التطبيقات. لكن تفعيل وضع توفير الطاقة يخفض معدل التحديث إلى 60 "هرتز" أو أقل، بحسب الهاتف.
وأشار التقرير إلى أن التأثير كان ملحوظًا في هواتف آيفون التي اختبرها الكاتب، إذ بدت الحركة على الشاشة وكأنها تعمل بمعدل تحديث يبلغ نحو 30 هرتز؛ ما جعل التمرير أقل سلاسة والرسوم المتحركة أكثر تقطعًا، وأضعف تجربة الألعاب ثلاثية الأبعاد.
ومع ذلك، لم يتأثر أداء المعالجة بالدرجة نفسها؛ إذ استمرت التطبيقات في الفتح بالسرعة المعتادة تقريبًا، ولم تستغرق مهام مثل تحرير الصور وتصدير مقاطع الفيديو وقتًا أطول بصورة ملحوظة. لكن تراجع سلاسة الرسوم المتحركة جعل الهاتف يبدو أبطأ مما هو عليه فعليًّا.
وفي المقابل، بدت تجربة استخدام وضع توفير الطاقة على هاتفي "ون بلس 15" و"سامسونغ غالاكسي إس 25" أكثر سلاسة نسبيًّا، وفق الاختبارات، مع اختلاف النتائج بحسب الشركة المصنعة وطريقة إدارتها لاستهلاك الطاقة.
وقد يؤدي الوضع أيضًا إلى تعطيل الاهتزازات اللمسية، التي توفر استجابة محسوسة عند الكتابة أو تلقي الإشعارات والتفاعل مع بعض عناصر الواجهة.
احتمال تأخر الإشعارات وفقدان بعضها
يتمثل العيب الثاني في تقييد الأنشطة التي تعمل في الخلفية، بهدف تقليل استهلاك الطاقة عندما لا يستخدم الشخص التطبيقات بصورة مباشرة.
وفي هواتف آيفون، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخر بعض الإشعارات والتحديثات، خصوصًا رسائل البريد الإلكتروني عند استخدام تطبيق البريد المدمج. كما قد تتوقف التطبيقات عن رفع الملفات أو تنزيلها في الخلفية بالسرعة المعتادة.
وتشمل التطبيقات المتأثرة خدمات التخزين السحابي، مثل: "غوغل درايف" و"غوغل فوتوز"، التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت في الخلفية لمزامنة الملفات والصور. كذلك توقف آبل خدمة "صور آيكلاود" عن المزامنة أثناء تفعيل وضع توفير الطاقة؛ ما قد يؤخر نسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًّا إلى السحابة.
وقد يشكل ذلك مشكلة للمستخدمين الذين يعتمدون على النسخ الاحتياطي التلقائي لحماية ملفاتهم من الفقدان في حال تلف الهاتف أو ضياعه.
ويمكن أن يتأخر أيضًا تحميل المحتوى الجديد في تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل: «إنستغرام» و«تيك توك»، بسبب تقييد تحديث البيانات في الخلفية.
أما على أندرويد، فتختلف النتائج بحسب الشركة المصنعة. وأشار التقرير إلى أن وضع توفير الطاقة على هاتف «ون بلس»، الذي يستخدم واجهة "أكسجين أو إس"، أدى إلى تفويت عدد كبير من الإشعارات خلال اليوم، بما فيها إشعارات تطبيقات المراسلة الفورية مثل "واتساب".
تعطيل بعض الميزات الأساسية
يؤثر تشغيل وضع توفير الطاقة باستمرار في عدد من وظائف الهاتف، أبرزها سطوع الشاشة والمهلة الزمنية لإطفائها.
فعند تفعيل الوضع، يخفض نظاما آي أو إس وأندرويد الحد الأقصى لسطوع الشاشة، وهو تأثير قد لا يكون واضحًا داخل المنزل، لكنه يصبح أكثر إزعاجًا عند استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة.
كما تُقلص مهلة إطفاء الشاشة تلقائيًّا، وغالبًا ما تصل إلى 30 ثانية؛ ما قد يزعج المستخدمين الذين يقرؤون نصوصًا طويلة أو يحتاجون إلى إبقاء الشاشة مضاءة لفترات ممتدة.
ويُعطل وضع توفير الطاقة أيضًا ميزة الشاشة الدائمة التشغيل، التي تعرض الساعة والإشعارات من دون الحاجة إلى لمس الهاتف، بسبب استهلاكها المستمر للطاقة.
وقد تمتد القيود إلى الاتصال بالشبكات وخدمات الموقع. ففي هواتف آيفون، يحد وضع توفير الطاقة من استخدام شبكات الجيل الخامس (5G) في معظم الحالات، مع إتاحتها عند تنفيذ مهام مثل تنزيل الملفات الكبيرة أو بث الفيديو.
كذلك قد تتأثر التطبيقات التي تعتمد على خدمات الموقع وتحديث البيانات في الخلفية؛ ما ينعكس على بعض الوظائف، مثل مشاركة الموقع الجغرافي المباشر.
توفير البطارية قد يكون أقل من المتوقع
رغم أن الهدف الأساسي من وضع توفير الطاقة هو إطالة مدة الاستخدام قبل الحاجة إلى الشحن، فإن المكاسب الفعلية قد تكون محدودة، خصوصًا عندما يستخدم الشخص هاتفه باستمرار.
ويرى التقرير أن هذا الوضع يكون أكثر فاعلية عندما يكون الهاتف في وضع الخمول، لأن تقييد الأنشطة الخلفية يقلل استهلاك الطاقة. أما عند تشغيل الشاشة واستخدام التطبيقات بصورة متواصلة، فقد لا تحقق القيود المفروضة وفورات كبيرة.
ويستشهد التقرير باختبار أجراه صانع المحتوى التقني "فون بَف" (PhoneBuff) على هاتفي آيفون، أحدهما مع تفعيل وضع توفير الطاقة والآخر من دونه، إذ أظهرت النتائج فرقًا محدودًا في عمر البطارية.
لكن الاختبار أُجري على هاتفي آيفون 12 بشاشتين تدعمان معدل تحديث يبلغ 60 هرتز؛ ما حدّ من مقدار التوفير المحتمل نتيجة خفض معدل التحديث.
كما أشار الكاتب إلى أنه لم يلاحظ تحسنًا كبيرًا في عمر بطارية هاتف آيفون 18 برو عند تفعيل الوضع، رغم انخفاض معدل تحديث الشاشة، موضحًا أنه استهلك مقدارًا متقاربًا من الشحن، لكن مع تجربة استخدام أقل سلاسة.
متى يكون استخدام وضع توفير الطاقة مفيدًا؟
لا يعني ذلك أن وضع توفير الطاقة غير مفيد، بل إن استخدامه يكون أكثر منطقية عندما تنخفض البطارية إلى مستويات تتراوح بين 10% و20%، أو عندما يكون المستخدم بعيدًا عن مصدر للشحن ويحتاج إلى إبقاء هاتفه قيد التشغيل لأطول فترة ممكنة.
ويوصي التقرير باللجوء إلى وسائل بديلة لتقليل استهلاك الطاقة، مثل تعطيل الشاشة الدائمة التشغيل، وتفعيل الوضع الداكن، ومراجعة صلاحيات استخدام البيانات في الخلفية للتطبيقات التي لا تحتاج إلى تحديث مستمر.
ويمكن أيضًا تقليل الاعتماد على شبكات الجيل الخامس عند عدم الحاجة إلى سرعتها القصوى، من خلال إعدادات الشبكة في الهاتف، واختيار الاتصال التلقائي بالجيل الخامس أو استخدام الجيل الرابع وفقًا للخيارات المتاحة.
ويخلص التقرير إلى أن تشغيل وضع توفير الطاقة طوال اليوم ليس بالضرورة أفضل وسيلة للحفاظ على البطارية؛ إذ قد يفرض قيودًا ملموسة على الأداء والإشعارات والميزات، مقابل مكاسب محدودة. لذلك، يبقى تفعيله عند الحاجة الفعلية خيارًا أكثر توازنًا بين إطالة عمر الشحن والحفاظ على تجربة استخدام سلسة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-19
Play
العراق في دقيقة 19-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:43 | 2026-10-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:43 | 2026-10-19
Live Talk
Play
Live Talk
الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-19
Play
الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 9
12:00 | 2026-10-19
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 9
12:00 | 2026-10-19
عشرين
Play
عشرين
الهجرة ..اعتراض مسيحي وانزعاج كردي - عشرين م٥ - الحلقة ٧٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-18
Play
الهجرة ..اعتراض مسيحي وانزعاج كردي - عشرين م٥ - الحلقة ٧٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
Play
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
Play
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
Play
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
علناً
Play
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
Play
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-19
Play
العراق في دقيقة 19-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:43 | 2026-10-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:43 | 2026-10-19
Live Talk
Play
Live Talk
الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-19
Play
الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 9
12:00 | 2026-10-19
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 9
12:00 | 2026-10-19
عشرين
Play
عشرين
الهجرة ..اعتراض مسيحي وانزعاج كردي - عشرين م٥ - الحلقة ٧٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-18
Play
الهجرة ..اعتراض مسيحي وانزعاج كردي - عشرين م٥ - الحلقة ٧٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
Play
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
Play
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
Play
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11

اخترنا لك
3 مخاطر من وضع هاتفك بجوارك أثناء النوم
13:14 | 2026-10-19
اكتشاف جديد يعزز آمال مكافحة شيخوخة الدماغ ومرض ألزهايمر
12:53 | 2026-10-19
ماذا يعني الضوء البرتقالي في بلايستيشن 5؟
12:51 | 2026-10-19
طرق حماية نفسك من الاحتيال بالذكاء الاصطناعي
12:39 | 2026-10-19
كم تدوم بطارية iPhone Duo؟.. أبل تحسم الجدل
11:11 | 2026-10-19
تعرف على مواصفات حاسوب "غالاكسي"
00:46 | 2026-10-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.