4 عيوب لاستخدام وضع توفير الطاقة في الهاتف

وتتيح الهواتف الحديثة، سواء العاملة بنظام أندرويد أو نظام التشغيل " "، تفعيل وضع توفير الطاقة تلقائيًّا عندما تنخفض نسبة شحن البطارية إلى مستوى معين. لكن بعض المستخدمين يفضلون تشغيله طوال اليوم، حتى عندما تكون البطارية مشحونة؛ بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتجنب الحاجة المتكررة إلى الشحن.وبحسب تقرير نشره موقع "سلاش جير" التقني، أجراها الموقع اختبارات على هاتفين من آيفون، إلى جانب هاتفي "ون بلس" و"سامسونغ"، لمقارنة تأثير تشغيل وضع توفير الطاقة باستمرار على الأداء والإشعارات والميزات المختلفة، وخلص إلى أن سلبيات الاستخدام الدائم قد تفوق فوائده في كثير من الحالات.ولا يعني ذلك أن تشغيل هذا الوضع يضر الهاتف أو البطارية، بل إن المشكلة تكمن في القيود التي يفرضها على تجربة الاستخدام اليومية، والتي قد لا تكون مبررة إذا لم تحقق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة.بطء الأداء وتراجع سلاسة الشاشةيتمثل العيب الأول في انخفاض سلاسة الهاتف، إذ يعتمد وضع توفير الطاقة على تقليل استهلاك المعالج والشاشة للطاقة، من خلال الحد من معدل تحديث الشاشة، وهو عدد المرات التي تتجدد فيها الصورة خلال الثانية.وتأتي معظم الهواتف الحديثة بشاشات تدعم معدلات تحديث مرتفعة، تصل في بعض الطرز إلى 120 " "، لتوفير حركة أكثر سلاسة عند التمرير والتنقل بين التطبيقات. لكن تفعيل وضع توفير الطاقة يخفض معدل التحديث إلى 60 "هرتز" أو أقل، بحسب الهاتف.وأشار التقرير إلى أن التأثير كان ملحوظًا في هواتف آيفون التي اختبرها الكاتب، إذ بدت الحركة على الشاشة وكأنها تعمل بمعدل تحديث يبلغ نحو 30 هرتز؛ ما جعل التمرير أقل سلاسة والرسوم المتحركة أكثر تقطعًا، وأضعف تجربة الألعاب ثلاثية الأبعاد.ومع ذلك، لم يتأثر أداء المعالجة بالدرجة نفسها؛ إذ استمرت التطبيقات في الفتح بالسرعة المعتادة تقريبًا، ولم تستغرق مهام مثل تحرير الصور وتصدير مقاطع الفيديو وقتًا أطول بصورة ملحوظة. لكن تراجع سلاسة الرسوم المتحركة جعل الهاتف يبدو أبطأ مما هو عليه فعليًّا.وفي المقابل، بدت تجربة استخدام وضع توفير الطاقة على هاتفي "ون بلس 15" و"سامسونغ غالاكسي إس 25" أكثر سلاسة نسبيًّا، وفق الاختبارات، مع اختلاف النتائج بحسب الشركة المصنعة وطريقة إدارتها لاستهلاك الطاقة.وقد يؤدي الوضع أيضًا إلى تعطيل الاهتزازات اللمسية، التي توفر استجابة محسوسة عند الكتابة أو تلقي الإشعارات والتفاعل مع بعض عناصر الواجهة.احتمال تأخر الإشعارات وفقدان بعضهايتمثل العيب الثاني في تقييد الأنشطة التي تعمل في الخلفية، بهدف تقليل استهلاك الطاقة عندما لا يستخدم الشخص التطبيقات بصورة مباشرة.وفي هواتف آيفون، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخر بعض الإشعارات والتحديثات، خصوصًا رسائل البريد الإلكتروني عند استخدام تطبيق البريد المدمج. كما قد تتوقف التطبيقات عن رفع الملفات أو تنزيلها في الخلفية بالسرعة المعتادة.وتشمل التطبيقات المتأثرة خدمات التخزين السحابي، مثل: "غوغل درايف" و"غوغل فوتوز"، التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت في الخلفية لمزامنة الملفات والصور. كذلك توقف آبل خدمة "صور آيكلاود" عن المزامنة أثناء تفعيل وضع توفير الطاقة؛ ما قد يؤخر نسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًّا إلى السحابة.وقد يشكل ذلك مشكلة للمستخدمين الذين يعتمدون على النسخ الاحتياطي التلقائي لحماية ملفاتهم من الفقدان في حال تلف الهاتف أو ضياعه.ويمكن أن يتأخر أيضًا تحميل المحتوى الجديد في تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل: «إنستغرام» و«تيك توك»، بسبب تقييد تحديث البيانات في الخلفية.أما على أندرويد، فتختلف النتائج بحسب الشركة المصنعة. وأشار التقرير إلى أن وضع توفير الطاقة على هاتف «ون بلس»، الذي يستخدم واجهة "أكسجين أو إس"، أدى إلى تفويت عدد كبير من الإشعارات خلال اليوم، بما فيها إشعارات تطبيقات المراسلة الفورية مثل " ".تعطيل بعض الميزات الأساسيةيؤثر تشغيل وضع توفير الطاقة باستمرار في عدد من وظائف الهاتف، أبرزها سطوع الشاشة والمهلة الزمنية لإطفائها.فعند تفعيل الوضع، يخفض نظاما آي أو إس وأندرويد الحد الأقصى لسطوع الشاشة، وهو تأثير قد لا يكون واضحًا داخل المنزل، لكنه يصبح أكثر إزعاجًا عند استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة.كما تُقلص مهلة إطفاء الشاشة تلقائيًّا، وغالبًا ما تصل إلى 30 ثانية؛ ما قد يزعج المستخدمين الذين يقرؤون نصوصًا طويلة أو يحتاجون إلى إبقاء الشاشة مضاءة لفترات ممتدة.ويُعطل وضع توفير الطاقة أيضًا ميزة الشاشة الدائمة التشغيل، التي تعرض الساعة والإشعارات من دون الحاجة إلى لمس الهاتف، بسبب استهلاكها المستمر للطاقة.وقد تمتد القيود إلى الاتصال بالشبكات وخدمات الموقع. ففي هواتف آيفون، يحد وضع توفير الطاقة من استخدام شبكات الجيل الخامس (5G) في معظم الحالات، مع إتاحتها عند تنفيذ مهام مثل تنزيل الملفات الكبيرة أو بث الفيديو.كذلك قد تتأثر التطبيقات التي تعتمد على خدمات الموقع وتحديث البيانات في الخلفية؛ ما ينعكس على بعض الوظائف، مثل مشاركة الموقع الجغرافي المباشر.توفير البطارية قد يكون أقل من المتوقعرغم أن الهدف الأساسي من وضع توفير الطاقة هو إطالة مدة الاستخدام قبل الحاجة إلى الشحن، فإن المكاسب الفعلية قد تكون محدودة، خصوصًا عندما يستخدم الشخص هاتفه باستمرار.ويرى التقرير أن هذا الوضع يكون أكثر فاعلية عندما يكون الهاتف في وضع الخمول، لأن تقييد الأنشطة الخلفية يقلل استهلاك الطاقة. أما عند تشغيل الشاشة واستخدام التطبيقات بصورة متواصلة، فقد لا تحقق القيود المفروضة وفورات كبيرة.ويستشهد التقرير باختبار أجراه صانع المحتوى التقني "فون بَف" (PhoneBuff) على هاتفي آيفون، أحدهما مع تفعيل وضع توفير الطاقة والآخر من دونه، إذ أظهرت النتائج فرقًا محدودًا في عمر البطارية.لكن الاختبار أُجري على هاتفي آيفون 12 بشاشتين تدعمان معدل تحديث يبلغ 60 هرتز؛ ما حدّ من مقدار التوفير المحتمل نتيجة خفض معدل التحديث.كما أشار الكاتب إلى أنه لم يلاحظ تحسنًا كبيرًا في عمر بطارية هاتف آيفون 18 برو عند تفعيل الوضع، رغم انخفاض معدل تحديث الشاشة، موضحًا أنه استهلك مقدارًا متقاربًا من الشحن، لكن مع تجربة استخدام أقل سلاسة.متى يكون استخدام وضع توفير الطاقة مفيدًا؟لا يعني ذلك أن وضع توفير الطاقة غير مفيد، بل إن استخدامه يكون أكثر منطقية عندما تنخفض البطارية إلى مستويات تتراوح بين 10% و20%، أو عندما يكون المستخدم بعيدًا عن مصدر للشحن ويحتاج إلى إبقاء هاتفه قيد التشغيل لأطول فترة ممكنة.ويوصي التقرير باللجوء إلى وسائل بديلة لتقليل استهلاك الطاقة، مثل تعطيل الشاشة الدائمة التشغيل، وتفعيل الوضع الداكن، ومراجعة صلاحيات استخدام البيانات في الخلفية للتطبيقات التي لا تحتاج إلى تحديث مستمر.ويمكن أيضًا تقليل الاعتماد على شبكات الجيل الخامس عند عدم الحاجة إلى سرعتها القصوى، من خلال إعدادات الشبكة في الهاتف، واختيار الاتصال التلقائي بالجيل الخامس أو استخدام الجيل الرابع وفقًا للخيارات المتاحة.ويخلص التقرير إلى أن تشغيل وضع توفير الطاقة طوال اليوم ليس بالضرورة أفضل وسيلة للحفاظ على البطارية؛ إذ قد يفرض قيودًا ملموسة على الأداء والإشعارات والميزات، مقابل مكاسب محدودة. لذلك، يبقى تفعيله عند الحاجة الفعلية خيارًا أكثر توازنًا بين إطالة عمر الشحن والحفاظ على تجربة استخدام سلسة.