كم تدوم بطارية iPhone Duo؟.. أبل تحسم الجدل

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الهاتف يضم بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 4,883 مللي ، موزعة على خليتين داخل الجهاز.وأظهر ملصق الطاقة، يوفر Duo مدة تشغيل تصل إلى 51 ساعة و30 دقيقة لكل دورة شحن، كما صُممت البطارية للاحتفاظ بأدائها لمدة لا تقل عن 1,000 دورة شحن، وفقًا للإعدادات الافتراضية.ومن المتوقع أن تتطابق سعة البطارية في جميع الأسواق، نظرًا إلى اعتماد الهاتف على الشريحة الإلكترونية eSIM فقط عالميًا، دون توفير منفذ لبطاقات SIM التقليدية.