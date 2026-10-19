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كم تدوم بطارية iPhone Duo؟.. أبل تحسم الجدل
منوعات
2026-10-19 | 11:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت شركة أبل رسميًا عن سعة بطارية هاتفها القابل للطي
iphone
Duo، بعد نشر ملصق الطاقة الخاص بالجهاز في
الاتحاد الأوروبي
، وذلك قبيل انطلاق المبيعات وبدء تسليم الطلبات المقررة خلال الأسبوع الجاري، عقب فتح باب الطلب المسبق الأسبوع الماضي.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الهاتف يضم بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 4,883 مللي
أمبير
، موزعة على خليتين داخل الجهاز.
وأظهر ملصق الطاقة، يوفر
iphone
Duo مدة تشغيل تصل إلى 51 ساعة و30 دقيقة لكل دورة شحن، كما صُممت البطارية للاحتفاظ بأدائها لمدة لا تقل عن 1,000 دورة شحن، وفقًا للإعدادات الافتراضية.
ومن المتوقع أن تتطابق سعة البطارية في جميع الأسواق، نظرًا إلى اعتماد الهاتف على الشريحة الإلكترونية eSIM فقط عالميًا، دون توفير منفذ لبطاقات SIM التقليدية.
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