طرق حماية نفسك من الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

ومؤخرا تزايد استخدام في تطوير أساليب الاحتيال، بدءا من إنشاء متاجر إلكترونية وهمية، وصولا إلى تقليد الأصوات وإنتاج مقاطع فيديو مزيفة.وتحذر هيئة معايير التجارة الوطنية في من هذه الممارسات، إذ أن المحتالين يطورون عملياتهم، وأصبحت بعض الإشارات التقليدية، مثل الأخطاء الإملائية والنحوية، أقل فاعلية في كشف الخداع.وأعدت الهيئة قائمة مراقبة لعمليات الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، ترصد أبرز الأدوات والتقنيات التي يعتمد عليها المجرمون، وتسلط الضوء على إجراءات يمكن للمستهلكين اتباعها لحماية أموالهم وبياناتهم الشخصية.طرق الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعيتبدأ بعض عمليات الاحتيال بإنشاء مواقع إلكترونية تبدو احترافية، وتقدم نفسها كمتاجر عائلية تبيع منتجات بريطانية الصنع عالية الجودة، مستعينة بصور جذابة وتفاصيل توحي بالموثوقية والانتماء المحلي.وقد تتضمن الصور شوارع تجارية بريطانية وأعلام المملكة المتحدة، لإقناع المتسوقين بأن المنتجات محلية المصدر، بينما تكشف التجربة لاحقا عن احتمال عدم وصول الطلبات، أو تلقي سلع رخيصة.ولا تقتصر المخاطر على المتاجر الوهمية، إذ يمكن للمحتالين إنشاء مواقع جديدة أو استنساخ مواقع قائمة بسرعة وبتكلفة منخفضة، مع تصميمات متقنة تجعلها تبدو مماثلة للمنصات التجارية المعروفة.وتشمل الأساليب الأخرى عمليات الاحتيال العاطفي، التي يستخدم فيها المجرمون الذكاء الاصطناعي لتذكر التفاصيل الشخصية للضحايا، ومواصلة المحادثات معهم أسابيع أو أشهر، لبناء علاقات ثقة تمهد لاستغلالهم ماليا.كذلك، يمكن استخدام تقنيات التزييف العميق واستنساخ الأصوات لانتحال شخصية أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين، ثم طلب تحويل الأموال بحجة وقوع حالة طارئة تتطلب تدخلا ماليا سريعا.وتزداد خطورة هذه الأساليب مع قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج رسائل تصيد مخصصة وخالية من الأخطاء اللغوية، وإرسالها على نطاق واسع عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.كيف تحمي أموالك وبياناتك؟لم تعد الأخطاء الإملائية أو الصياغات غير المتقنة كافية لاكتشاف الاحتيال، إذ تستطيع الأدوات الحديثة إنتاج محتوى سليم لغويا ومصمم بعناية لاستهداف أشخاص بعينهم.ووفق تحذيرات مجموعة حماية المستهلك البريطانية "ويتش"، التي نقلتها (بي بي سي)، تبدأ الحماية بالتحقق من هوية المتجر قبل الشراء، عبر مراجعة عنوانه وبيانات الاتصال به، والبحث عن معلومات مستقلة تؤكد وجوده الفعلي.ومن المهم أيضا التواصل مباشرة مع الشركة عبر قنوات اتصال موثوقة، خصوصا عند التعامل مع عروض غير معتادة أو إعلانات وظائف تثير الشكوك، مع التحقق من صحتها قبل مشاركة البيانات أو اتخاذ أي إجراء.وفي المعاملات المالية، ينبغي التأكد من أن الشركات التي تقدم المشورة المالية حاصلة على التراخيص اللازمة، وعدم إرسال الأموال أو بطاقات الهدايا إلى أشخاص لم تلتقِ بهم شخصيا.ولا ينبغي اعتبار سماع صوت شخص مألوف أو رؤيته عبر مكالمة فيديو دليلا قاطعا على هويته، فقد يستغل المحتالون تقنيات استنساخ الصوت والتزييف العميق لتقليد أشخاص موثوقين وابتزاز مشاعر الضحايا.وتظل القاعدة الأهم هي التوقف والتفكير قبل الدفع أو مشاركة المعلومات الشخصية والمالية، وعدم الاستجابة للضغوط التي تفرض اتخاذ قرارات عاجلة، لأن المحتالين يعتمدون على الاستعجال للإيقاع بالضحايا، وفق "ويتش".