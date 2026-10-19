ماذا يعني الضوء البرتقالي في بلايستيشن 5؟

لكن الأمر مختلف في جهاز بلايستيشن 5، إذ إن الضوء البرتقالي لا يشير عادةً إلى وجود مشكلة، بل يعني أن الجهاز دخل في وضع الراحة.ويجب التمييز بين هذا الضوء والضوء البرتقالي الذي قد يظهر على وحدة التحكم أسفل زر PS، إذ يشير الأخير إلى كتم صوت الميكروفون، ويمكن إلغاء الكتم بالضغط على الزر نفسه.ما وضع الراحة في PS5؟ وما فوائده؟يُعد وضع الراحة من الميزات العملية في جهاز بلايستيشن 5، إذ يسمح له قدر أقل من الطاقة مع الاستمرار في تنفيذ بعض المهام الأساسية.وبحسب إعدادات الجهاز، يمكن لوضع الراحة أن يتيح شحن التحكم، وتنزيل الألعاب والتحديثات، مع استهلاك بضعة واطات فقط في بعض الحالات.ويُفعّل الجهاز هذا الوضع تلقائيًا بعد مرور فترة محددة من عدم النشاط، وفق إعدادات المصنع، لكن يمكن للمستخدم تعديل هذه المدة أو تعطيل الانتقال التلقائي إلى وضع الراحة بالكامل.ولإدخال PS5 في وضع الراحة بعد الانتهاء من اللعب، يمكن الضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة الموجود في مقدمة الجهاز.ويمكن أيضًا الضغط على زر PS في وحدة التحكم لفتح ، ثم اختيار الطاقة (Power) وبعدها الدخول إلى وضع الراحة (Enter Rest Mode).تنبيه مهم: لا تفصل جهاز PS5 عن الكهرباء عندما يكون الضوء البرتقالي مضاءً، لأن الجهاز لا يكون مطفأ بالكامل في هذه الحالة. وإذا أردت إيقاف تشغيله تمامًا، اختر "إيقاف تشغيل PS5" من قائمة الطاقة، وانتظر حتى تنطفئ أضواء الجهاز قبل فصل الكهرباء.كيفية تغيير إعدادات وضع الراحة في بلايستيشن 5إذا كان جهاز PS5 ينتقل إلى وضع الراحة بسرعة أكبر مما تفضّل، فيمكنك تعديل المدة الزمنية من خلال الخطوات التالية:1. افتح الشاشة الرئيسية، ثم اختر الإعدادات (Settings) من أعلى اليمين.2. انتقل إلى النظام (System)، ثم توفير الطاقة (Power Saving).3. اختر تحديد الوقت حتى دخول PS5 في وضع الراحة (Set Time Until PS5 Enters Rest Mode).4. حدد المدة التي تريد أن يظل الجهاز خلالها دون نشاط قبل الانتقال إلى وضع الراحة.وتتيح الإعدادات تحديد مدة مختلفة عند تشغيل الوسائط، مثل الفيديو، وعند ممارسة الألعاب.كما يمكنك اختيار عدم دخول الجهاز في وضع الراحة تلقائيًا، حتى بعد مرور فترة طويلة من عدم الاستخدام.وتتضمن قائمة "توفير الطاقة" أيضًا خيار الميزات المتاحة في وضع الراحة (Features Available in Rest Mode)، الذي يسمح بالتحكم في المهام التي ينفذها الجهاز أثناء وجوده في هذا الوضع.ومن خلال هذا الخيار، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد إبقاء منافذ USB قيد التشغيل، أو تنزيل تحديثات الألعاب، أو رفع ملفات الحفظ إلى التخزين السحابي، أو تشغيل الألعاب عن بُعد باستخدام PlayStation Portal أو جهاز آخر يدعم ميزة اللعب عن بُعد.علامات تحذيرية أخرى تشير إلى وجود مشكلة في PS5رغم أن الضوء البرتقالي لا يستدعي القلق عادةً، فإن هناك علامات أخرى قد تشير إلى وجود مشكلة فعلية في الجهاز تستلزم الفحص أو الإصلاح.ومع اقتراب بلايستيشن 5 من إكمال ست سنوات منذ إطلاقه، لا يوجد جدول زمني محدد يضمن العمر الافتراضي لكل جهاز.وفي حين أن استمرار " " في دعم PS4 بالتحديثات يمثل مؤشرًا إيجابيًا فيما يتعلق بالدعم البرمجي، فمن المهم مراقبة الحالة المادية للجهاز أيضًا.وتزداد أهمية التعامل المبكر مع الأعطال، خصوصًا مع ارتفاع أسعار PS5 مقارنة بسعره عند الإطلاق، إذ قد يساعد اكتشاف المشكلة وإصلاحها مبكرًا على تجنب أضرار أكبر أو الحاجة إلى شراء جهاز جديد.1. ارتفاع درجة حرارة الجهازيُعد ارتفاع الحرارة من المشكلات الشائعة في PS5، وقد ينتج عن ظروف الاستخدام، مثل انسداد فتحات التهوية أو تراكم الغبار، أو عن تراجع كفاءة نظام التبريد بمرور الوقت.وتشمل العلامات المحتملة لارتفاع الحرارة:- إيقاف تشغيل الجهاز بصورة مفاجئة.- خروج هواء شديد السخونة من فتحات التهوية.- ارتفاع صوت المراوح بصورة ملحوظة.- ظهور تحذير على الشاشة بشأن درجة حرارة الجهاز.إذا استمرت المشكلة بعد تنظيف الغبار ووضع الجهاز في مكان جيد التهوية، فقد يكون من المناسب الاستعانة بفني متخصص لفحص نظام التبريد، بما في ذلك المعجون الحراري عند الحاجة.ولا ينبغي ارتفاع الحرارة المتكرر، لأنه قد يؤدي إلى إتلاف المكونات الداخلية والتسبب في مشكلات إضافية بمرور الوقت.2. أعطال وحدة معالجة الرسومياتتُعد أعطال وحدة معالجة الرسوميات (GPU) من المشكلات المحتملة الأخرى، وقد تظهر في صورة تشوهات بصرية، مثل وميض الشاشة أو ظهور تشويش أو خطوط ملونة متعددة.لكن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود عطل في وحدة الرسوميات، إذ يمكن أن تنتج أيضًا عن مشكلات في اتصال HDMI.لذلك، يُنصح أولًا بتجربة HDMI آخر عالي الجودة، واستخدام منفذ HDMI مختلف في التلفزيون، قبل افتراض وجود مشكلة في وحدة معالجة الرسوميات.ويمكن كذلك توصيل PS5 بشاشة أو تلفزيون آخر لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن جهاز العرض نفسه.إذا استمرت التشوهات البصرية بعد تجربة هذه الخطوات، فقد يكون هناك خلل في وحدة معالجة الرسوميات يستلزم الفحص المتخصص.ونظرًا إلى طبيعة المكونات المستخدمة في PS5، فقد يتطلب الإصلاح إرسال الجهاز إلى سوني أو الاستعانة بمركز صيانة متخصص.الضوء البرتقالي في PS5 يعني عادةً أن الجهاز في وضع الراحة، وليس أنه يعاني من عطل.أما الإغلاق المفاجئ وارتفاع الحرارة بصورة غير طبيعية والتشوهات البصرية المستمرة، فهي علامات تستحق الفحص لتحديد سبب المشكلة قبل تفاقمها.