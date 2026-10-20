منافس جديد من سامسونغ قد يكتسح أسواق الهواتف الذكية

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/77.9/7.5) ملم، وزنه 192 غ.شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، كثافتها تعادل 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Victus المقاومة للصدمات والخدوش.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8.5، ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وجهّز بمنفذ لشرائح الذاكرة microSDXC.وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.ودعمته سامسونغ أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 يمكن شحنها بشاحن سريع باستطاعة 25 واطا.