الجلوس لفترات طويلة وسرطان الثدي.. ما العلاقة؟

وأظهرت دراسات أن النساء اللواتي يجلسن ست ساعات أو أكثر يومياً قد يكنّ أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بمن يجلسن لفترات أقصر، إلا أن الأدلة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة.وينصح الخبراء بتقليل فترات الجلوس المتواصل، والنهوض للحركة كل 30 دقيقة تقريباً، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.وتوصي الجمعية الأميركية للسرطان بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعياً، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط المكثف، للمساعدة في خفض خطر الإصابة بعدد من أنواع .