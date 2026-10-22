ابتكار طرق فاعلة تخزن الطاقة كالطعام لحل مشاكل الكهرباء المزعجة وتنفع العراق

وقالت شركة "بايلونتك" بالتعاون مع شريكها المحلي "سولاتيك" في بيان صدر على هامش تنظيمها فعالية "Pylontech Moving Studio Iraq" في ، إنها طرحت حلول تخزين الطاقة المخصّصة لاستخدامات القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع واسعة النطاق، بما يلبي احتياجات المنازل والشركات من الكهرباء.ولفتت إلى استعراض ممارسات سلامة الأنظمة والمراقبة الذكية ودعم عمليات التركيب، كما أعلنت الشركتان عن مبادرة للتدريب واعتماد فنّيّي التركيب المحليين بهدف دعم انتشار حلول تخزين الطاقة في السوق العراقية.وأوضحت الشركة، "بالنسبة إلى المنازل والشركات التي تواجه مشاكلاً في الإمداد الثابت للطاقة الكهربائية وتحتاج إلى تنسيق مصادر متعددة للطاقة، تمثل إدارة الطاقة عاملًا أساسيًا لاستمرارية الحياة اليومية والأعمال"، مبينة أن "ذلك يشمل الاستفادة من الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، والحفاظ على تشغيل الأحمال الأساسية ليلًا أو عند انقطاع من الشبكة وإدارة مصادر الطاقة الاحتياطية بكفاءة أكبر. وهي احتياجات عملية يمكن أنظمة تخزين الطاقة تلبيتها".واستعرضت "بايلونتك" حلولًا تدمج الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات والشبكة الكهربائية والمولدات ضمن منظومة تشغيل متكاملة، مع إتاحة خيارات مختلفة لإدارة الطاقة بما يتناسب مع أحجام الاستخدامات ومتطلبات كل فئة من العملاء.وتابعت، "في الاستخدامات السكنية توفر بطاريتا FiduPlus وFidus Max سعتين اسميتين لتخزين الطاقة تبلغان 16.08 كيلوواط ساعة و20.07 كيلوواط ساعة على التوالي، ما يتيح للمستخدمين اختيار الحل الأنسب وفقًا للأحمال الكهربائية ومدة الإمداد الاحتياطي المطلوبة".وأشارت إلى أن "دمجهما مع العواكس المتوافقة يوفر إمكانية تخزين الكهرباء المولّدة من الألواح الشمسية واستخدامها عند الحاجة، بما يوفر للمنازل احتياطيًا من الطاقة يمكن الاستفادة منه وفق متطلبات التشغيل، كما تُسهّل شاشات عرض حالة الموقع مراقبة تشغيل البطارية".وبخصوص المتاجر والمنشآت التجارية والصناعية، استعرضت "بايلونتك" حلول التخزين الهجينة، ومنها نظام L260-HY، الذي ينسّق بين إنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها ومصادر الإمداد الاحتياطية وفق استراتيجية تشغيل موحّدة، موضحة أن النظام فيه عاكس هجين باستطاعة 125 كيلوواط وبطارية بسعة تبلغ 261 كيلوواط ساعة، ما يتيح له دعم الاستفادة من الطاقة الشمسية، وإزاحة أحمال الطاقة، وتوفير إمدادات احتياطية للأحمال الأساسية، بحسب ظروف الموقع واحتياجاته.ويعتمد اختيار التكوين المناسب للنظام على مجموعة من العوامل، تشمل طبيعة الأحمال، والموارد الشمسية المتاحة، وظروف الشبكة الكهربائية، والمساحة المتوفرة، لمساعدة الشركات على تحديد الحل الأكثر ملاءمة لمتطلباتها التشغيلية.وأكدت، أن زيادة الاعتماد على تجهيزات الطاقة في المنازل والشركات يوسع من احتياجات المستخدمين لتشمل ضمان موثوقية التشغيل على المدى الطويل وسهولة الصيانة.وقد استعرضت بايلونتك خلال الفعالية أدوات إدارة البطاريات ومراقبة أداء الأنظمة وتشخيص الأعطال. وتتيح هذه الأدوات متابعة حالة البطارية، واستقبال التنبيهات، والاستفادة من إمكانات الإدارة عن بُعد حيثما توفرت، بما يساعد المستخدمين وفنيّي التركيب والصيانة على فهم ومتابعة أدائه.كما تسهم إجراءات المعاينة الميدانية، وتصميم الحلول الفنية، وآليات التشخيص وخدمات ما بعد البيع في دعم اختيار المعدات المناسبة وتسهيل أعمال الصيانة المستمرة.