تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني.. ظاهرة فلكية تجذب مئات السياح (فيديو)

وأظهرت لقطات مصورة تسلل أشعة الشمس إلى أعماق المعبد وإضاءتها تمثالي الإله آمون رع والملك ، وسط تهافت السياح لالتقاط الصور وتوثيق الظاهرة، فيما شهد محيط المعبد تجمعات سياحية وعروضاً راقصة من التراث الشعبي.ونقلت وسائل إعلام عن سائحة تُدعى أليزا قولها إن وجودها في المعبد تزامن مصادفة مع حدوث الظاهرة، واصفةً مشاهدتها بأنها "مذهلة"، مضيفة أنها شعرت بحظ كبير لتمكنها من حضور هذا الحدث.من جانبه، أوضح المرشد السياحي أن الظاهرة كانت تحظى بأهمية كبيرة في العصور القديمة، إذ تتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس على تمثالي آمون رع ورمسيس الثاني، فيما لا تصل إلى تمثال الإله بتاح، الذي يرتبط بالظلام.بدوره، وصف المرشد السياحي عمر هريدي الظاهرة بأنها "معجزة حقيقية"، مشيراً إلى أن تصميم المعبد يسمح بدخول أشعة الشمس إلى داخله في يومين محددين من العام، رغم مرور آلاف السنين على تشييده.وأضاف هريدي أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات بشأن القدرات الفلكية والهندسية للمصريين القدماء، وكيف تمكنوا من تحقيق هذا الاصطفاف الدقيق لأشعة الشمس قبل أكثر من 3500 عام.وتُعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد الثاني في من أبرز الظواهر الفلكية المرتبطة بالمعابد المصرية القديمة، إذ تتسلل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس لتضيء عدداً من التماثيل، في مشهد يستقطب السياح والمهتمين بالحضارة الفرعونية مرتين سنوياً.