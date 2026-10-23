ماذا يحدث للمراهقين بعد تناول هذا الطعام.. وصفة يجب ان تقدم لهم يومياً

وتتبعت الدراسة، التي قادتها الباحثة ليلي ، بيانات 6537 طالباً من 71 مدرسة على مدار ثلاث سنوات. وأظهرت النتائج أن كل حصة إضافية من الفاكهة يتناولها المراهق يومياً ترتبط بـانخفاض احتمالية ظهور أعراض بنسبة 13%، وأعراض القلق بنسبة 7%.في المقابل، وجد العلماء أن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر (كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة) يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالاضطرابات النفسية لدى الجنسين، وخصوصاً أعراض القلق لدى الفتيان. ومن المفارقات أن الدراسة لم تسجل أي ارتباط إحصائي ذي دلالة بين استهلاك الخضروات وتحسن النفسية في هذه الفئة العمرية.ويعزو الخبراء هذه الصلة إلى غنى الفاكهة بالألياف والفيتامينات والمركبات النباتية التي تدعم نمو الدماغ والتواصل بين الأمعاء والعقل، بخلاف المشروبات السكرية التي تزيد من احتمالات الالتهاب واضطراب التمثيل الغذائي.وأوصت الدراسة العائلات والمدارس بضرورة توفير الخيارات الغذائية الصحية وجعل الفاكهة الطازجة والمياه البديل الأول للمراهقين، مؤكدة أن دعم الصحة النفسية للشباب يتطلب بيئة تسهل الحصول على الغذاء الصحي بأسعار مناسبة.