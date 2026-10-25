كيف تخفي صورتك على واتساب عن الغرباء؟

لكن التطبيق يتيح خيارات للتحكم في الأشخاص الذين يمكنهم رؤية صورتك، بما يساعدك على الحد من ظهورها أمام الغرباء دون الحاجة إلى حذفها من حسابك.وتسمح إعدادات بتحديد من يمكنه مشاهدة صورة الملف الشخصي، عبر أربعة خيارات تختلف بحسب مستوى الخصوصية الذي يريده المستخدم.ووفقًا لمركز مساعدة واتساب، يمكن لأي مستخدم رؤية صورة ملفك الشخصي في الإعدادات الافتراضية.لذلك، فإن عدم حفظ رقم شخص آخر في جهات اتصالك لا يعني بالضرورة أنه لن يتمكن من مشاهدة صورتك.ويمكن تغيير هذا الإعداد بسهولة من داخل التطبيق، سواء كنت تستخدم هاتف آيفون أو جهازًا يعمل بنظام أندرويد، كما تتوفر الخيارات نفسها عبر واتساب على الويب.أربعة خيارات للتحكم في ظهور صورتكيوفر واتساب أربعة خيارات لتحديد من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي؛ إذ يسمح خيار "الجميع" لأي مستخدم بمشاهدتها، بينما يحصر خيار "جهات اتصالي" ظهورها بالأشخاص الذين حفظت أرقامهم في جهات اتصالك.ويتيح خيار "جهات اتصالي باستثناء…" حجب الصورة عن أشخاص محددين من جهات اتصالك، في حين يخفيها خيار "لا أحد" عن جميع المستخدمين.ويُعد خيار "جهات اتصالي" مناسبًا لمن يريد إخفاء صورته عن الأرقام غير المحفوظة لديه، بينما يمنح خيار "جهات اتصالي باستثناء" تحكمًا أدق، إذا كنت ترغب في منع أشخاص معينين من مشاهدة الصورة دون حجبها عن بقية معارفك.أما خيار "لا أحد"، فيوفر مستوى أوسع من الخصوصية لمن لا يريد إظهار صورته لأي شخص.خطوات إخفاء الصورة على آيفون وأندرويدلتغيير الإعداد على هاتف آيفون، افتح واتساب، ثم انتقل إلى "الإعدادات"، واضغط على "الخصوصية"، وبعدها اختر "الصورة الشخصية"، حدد الخيار الذي يناسبك من القائمة.أما على أندرويد، فافتح واتساب واضغط على قائمة الخيارات ذات النقاط الثلاث، ثم اختر "الإعدادات"، وانتقل إلى "الخصوصية"، واضغط على "الصورة الشخصية"، وحدد مستوى الظهور الذي تريده.ويمكن تنفيذ الخطوات نفسها عبر واتساب على الويب، من خلال "الإعدادات" ثم "الخصوصية" وتغيير إعداد الصورة الشخصية.هل تظهر صورتك في إشعارات الرسائل؟لا يقتصر تأثير إعدادات الخصوصية على مشاهدة الصورة داخل الملف الشخصي؛ إذ توضح إرشادات واتساب أن صورة المستخدم قد تظهر أيضًا في إشعارات الرسائل لدى جهات الاتصال التي تستقبل رسائله وتفعّل الإشعارات.لذلك، فإن تقييد ظهور الصورة يمكن أن يحد من عرضها في هذه الحالات أيضًا.ومع ذلك، فإن إخفاء الصورة لا يعني إخفاء رقم هاتفك؛ إذ يوضح واتساب أن استخدام التطبيق لا يتيح إخفاء رقم الهاتف عن الأشخاص الذين تتواصل معهم.كما أن عدم ظهور صورة شخص آخر لا يعني بالضرورة أنه حظرك؛ فقد يكون غيّر إعدادات الخصوصية، أو لم يحفظ رقمك، أو توجد مشكلة مؤقتة في الاتصال أو مزامنة جهات الاتصال.