خطأ شائع قد يحرم لاعبي "بلايستيشن 5" من تجربة مميزة

وتحتوي معظم أجهزة التلفزيون والشاشات على عدة منافذ، لكن مواصفاتها تختلف من طراز إلى آخر، لذلك يُنصح بمراجعة مواصفات الجهاز للتأكد من اختيار المنفذ المناسب.ويدعم "بلايستيشن 5" تقنية "إتش دي إم آي 2.1"، التي تتيح عرض الصور بدقة "4K"، ومعدل تحديث يصل إلى 120 ، بشرط استخدام شاشة متوافقة، ومنفذ يدعم هذه الإمكانات.ولا يعني تطابق أرقام المنافذ في أجهزة التلفزيون المختلفة أنها تقدم الأداء نفسه.كما يلعب الكابل دورًا مهمًا؛ إذ توصي شركة " " باستخدام الكابل المرفق مع الجهاز أو عالي الجودة يدعم التقنية المطلوبة، مع توصيله مباشرة بالشاشة لتجنب أي أجهزة وسيطة قد تؤثر في الإشارة.ويسمح المنفذ المناسب بالاستفادة من معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ما يوفر حركة أكثر سلاسة مقارنة بمعدل 60 هرتز، بشرط أن تدعم اللعبة هذه الميزة. ومع ذلك، فإن عددًا محدودًا من ألعاب الجهاز يدعم التشغيل بدقة "4K" ومعدل 120 هرتز، إذ تخفض بعض الألعاب الدقة للحفاظ على أداء سلس.وتشمل الميزات الأخرى تقنية "معدل التحديث المتغير"، التي تساعد على تقليل تمزق الصورة، ووضع " المنخفض التلقائي"، الذي يقلل تأخر الاستجابة أثناء اللعب.وللتأكد من الإعدادات، يمكن الدخول إلى إعدادات الجهاز، ثم "الشاشة والفيديو"، وبعدها "إخراج الفيديو"، وضبط الدقة، ومعدل نقل الفيديو، وإخراج 120 هرتز على الوضع التلقائي.وإذا لم تحصل على الأداء المتوقع، يُنصح بفحص المنفذ والكابل، وإعدادات الشاشة قبل افتراض وجود عطل يستدعي الصيانة.