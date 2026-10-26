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قبل أن تشتري "آيفون ديو".. مقارنة بين "آبل" وأبرز البدائل القابلة للطي من أندرويد
منوعات
2026-10-26 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
26 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
دخلت آبل أخيرا سوق الهواتف القابلة للطي بهاتف "آيفون ديو"، لكنها تواجه منافسة قوية من الشركات التي تعمل بنظام "أندرويد" مثل "سامسونغ" و"غوغل" و"موتورولا".
ونظرا إلى خبرة شركات "أندرويد" الطويلة في هذا المجال، فإنها توفر بدائل قد تتفوق على "آيفون
ديو
" في خفة الوزن والنحافة والكاميرات وغيرها، وبأسعار أكثر تنافسية من هاتف "آبل".
أحجام الشاشات والكاميرات والمتانة
تتميز الشاشة الخارجية لـ "آيفون ديو" بحجم 5.4 بوصة، بينما الشاشة الداخلية تصل إلى 7.6 بوصة. وفي المقابل، يأتي هاتف "سامسونغ" Galaxy Z Fold 8 بنفس قياس الشاشة الداخلية، بينما يقدم Pixel 11 Pro Fold من "غوغل" شاشة داخلية أكبر بحجم 8 بوصات وأخرى خارجية بحجم 6.5 بوصة. أما Razr Fold من "
موتورولا
"، فهو يمتاز بأكبر شاشة داخلية تقريبا بحجم 8.1 بوصة.
وجميع هواتف "أندرويد" هذه تظل أخف وزنا من "ديو"، الذي يزن 9 أونصات.
وبالنسبة للكاميرات، يتمتع "ديو" بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل وزوج من الكاميرات الخلفية بدقة 48 ميغابكسل. لكن Z Fold 8 لديه ميزة متفوقة، إذ يملك كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابكسل. يتميز Google Pixel 11 Pro Fold بكاميرا رئيسية متطابقة بالإضافة إلى عدسة تقريب بدقة 10.8 ميغابكسل، بينما يفتقر "ديو" لهذا الخيار.
وفيما يتعلق بالمتانة، يعتبر Pixel 11 Pro Fold هو الوحيد بين الهواتف القابلة للطي الذي يمتلك تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، بينما تمتلك هواتف Z Fold 8 وRazr Fold تصنيفات أقل.
عمر البطارية وسعر البداية
لم تكشف "آبل" عن سعة بطارية "ديو"، لكنها تشير إلى أنها تدوم حتى 24 ساعة من الاستخدام المختلط. لكن الأرقام المتاحة لهواتف "أندرويد" تشير إلى بطاريات بسعة 4806 مللي
أمبير
لـPixel 11 Pro Fold و4800 مللي أمبير لـZ Fold 8، بينما يتمتع Razr Fold ببطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير.
خيارات أخرى
كشفت شاومي عن 18 Fold قبل أيام من "آيفون ديو"، بشاشة داخلية 7.68 بوصة وخارجية 5.38 بوصة، وهي قياسات قريبة من Z Fold 8 و"ديو".
والخلاصة، يبدو للوهلة الأولى من هذه المقارنة البسيطة أن أقرب منافس لـ"آيفون ديو" هو Galaxy Z Fold 8، بشاشة مماثلة وكاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميغابكسل، مع كاميرا أمامية أقل حدة قليلا.
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