قبل أن تشتري "آيفون ديو".. مقارنة بين "آبل" وأبرز البدائل القابلة للطي من أندرويد

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
توجيه حكومي بالتحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قبل أن تشتري "آيفون ديو".. مقارنة بين "آبل" وأبرز البدائل القابلة للطي من أندرويد

منوعات

2026-10-26 | 09:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قبل أن تشتري &quot;آيفون ديو&quot;.. مقارنة بين &quot;آبل&quot; وأبرز البدائل القابلة للطي من أندرويد
26 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
دخلت آبل أخيرا سوق الهواتف القابلة للطي بهاتف "آيفون ديو"، لكنها تواجه منافسة قوية من الشركات التي تعمل بنظام "أندرويد" مثل "سامسونغ" و"غوغل" و"موتورولا".

ونظرا إلى خبرة شركات "أندرويد" الطويلة في هذا المجال، فإنها توفر بدائل قد تتفوق على "آيفون ديو" في خفة الوزن والنحافة والكاميرات وغيرها، وبأسعار أكثر تنافسية من هاتف "آبل".
أحجام الشاشات والكاميرات والمتانة
تتميز الشاشة الخارجية لـ "آيفون ديو" بحجم 5.4 بوصة، بينما الشاشة الداخلية تصل إلى 7.6 بوصة. وفي المقابل، يأتي هاتف "سامسونغ" Galaxy Z Fold 8 بنفس قياس الشاشة الداخلية، بينما يقدم Pixel 11 Pro Fold من "غوغل" شاشة داخلية أكبر بحجم 8 بوصات وأخرى خارجية بحجم 6.5 بوصة. أما Razr Fold من "موتورولا"، فهو يمتاز بأكبر شاشة داخلية تقريبا بحجم 8.1 بوصة.
وجميع هواتف "أندرويد" هذه تظل أخف وزنا من "ديو"، الذي يزن 9 أونصات.
وبالنسبة للكاميرات، يتمتع "ديو" بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل وزوج من الكاميرات الخلفية بدقة 48 ميغابكسل. لكن Z Fold 8 لديه ميزة متفوقة، إذ يملك كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابكسل. يتميز Google Pixel 11 Pro Fold بكاميرا رئيسية متطابقة بالإضافة إلى عدسة تقريب بدقة 10.8 ميغابكسل، بينما يفتقر "ديو" لهذا الخيار.
وفيما يتعلق بالمتانة، يعتبر Pixel 11 Pro Fold هو الوحيد بين الهواتف القابلة للطي الذي يمتلك تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، بينما تمتلك هواتف Z Fold 8 وRazr Fold تصنيفات أقل.
عمر البطارية وسعر البداية
لم تكشف "آبل" عن سعة بطارية "ديو"، لكنها تشير إلى أنها تدوم حتى 24 ساعة من الاستخدام المختلط. لكن الأرقام المتاحة لهواتف "أندرويد" تشير إلى بطاريات بسعة 4806 مللي أمبير لـPixel 11 Pro Fold و4800 مللي أمبير لـZ Fold 8، بينما يتمتع Razr Fold ببطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير.
خيارات أخرى
كشفت شاومي عن 18 Fold قبل أيام من "آيفون ديو"، بشاشة داخلية 7.68 بوصة وخارجية 5.38 بوصة، وهي قياسات قريبة من Z Fold 8 و"ديو".
والخلاصة، يبدو للوهلة الأولى من هذه المقارنة البسيطة أن أقرب منافس لـ"آيفون ديو" هو Galaxy Z Fold 8، بشاشة مماثلة وكاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميغابكسل، مع كاميرا أمامية أقل حدة قليلا.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 9
06:00 | 2026-10-26
Play
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 9
06:00 | 2026-10-26
عشرين
Play
عشرين
تشرين .. اكبر من استذكار واكثر من احتجاج - عشرين م٥ - الحلقة ٧٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-25
Play
تشرين .. اكبر من استذكار واكثر من احتجاج - عشرين م٥ - الحلقة ٧٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-25
Play
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-25
Live Talk
Play
Live Talk
علم النفس في حياتنا اليومية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤١ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-25
Play
علم النفس في حياتنا اليومية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤١ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-24
Play
العراق في دقيقة 24-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-24
علناً
Play
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
Play
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
Play
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
Play
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
Play
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 9
06:00 | 2026-10-26
Play
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 9
06:00 | 2026-10-26
عشرين
Play
عشرين
تشرين .. اكبر من استذكار واكثر من احتجاج - عشرين م٥ - الحلقة ٧٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-25
Play
تشرين .. اكبر من استذكار واكثر من احتجاج - عشرين م٥ - الحلقة ٧٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-25
Play
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-25
Live Talk
Play
Live Talk
علم النفس في حياتنا اليومية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤١ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-25
Play
علم النفس في حياتنا اليومية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤١ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-24
Play
العراق في دقيقة 24-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-24
علناً
Play
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
Play
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
Play
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
Play
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
Play
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18

اخترنا لك
خطأ شائع قد يحرم لاعبي "بلايستيشن 5" من تجربة مميزة
12:24 | 2026-10-25
كيف تخفي صورتك على واتساب عن الغرباء؟
10:54 | 2026-10-25
4 نصائح لمساعدة جسمك على التكيف مع التوقيت الشتوي
10:46 | 2026-10-25
من المرأة إلى الإسلام.. المنصوري تصعّد انتقاداتها لحزب العدالة والتنمية
05:50 | 2026-10-24
ماذا يحدث للمراهقين بعد تناول هذا الطعام.. وصفة يجب ان تقدم لهم يومياً
14:26 | 2026-10-23
لماذا لا ينخفض وزنك رغم تناول الطعام الصحي؟
05:43 | 2026-10-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.