ما سر الإكراميات في المطاعم؟

وتثير هذه الظاهرة تساؤلات بشأن الأسباب التي تدفع بعض المؤسسات إلى طلب البقشيش، رغم أن طبيعة الخدمة لا تستدعي بالضرورة مكافأة إضافية.لماذا ندفع الإكرامية؟وفق تحليل اقتصادي نشرته "الغارديان"، ترتبط الإكرامية تقليديًا بقدرة الزبون على تقييم جودة الخدمة بصورة أفضل من صاحب العمل.ففي المطاعم، يستطيع العميل الحكم على سرعة النادل وطريقة تعامله، بينما يقيّم سيارة الأجرة أسلوب القيادة، ويحدد زبون صالون الحلاقة مدى رضاه عن النتيجة.في المقابل، تقل الحاجة إلى الإكرامية في الخدمات التي تخضع لرقابة مباشرة من أصحاب العمل، مثل صناديق الدفع في مطاعم الوجبات السريعة.زيادة غير مباشرة في الأسعاريشير التحليل إلى أن انتشار طلب الإكراميات قد يمثل وسيلة لزيادة المبالغ التي يدفعها المستهلك دون تعديل الأسعار المعلنة.فبدلًا من رفع سعر الوجبة، تتيح المؤسسة للزبون إضافة مبلغ عند الدفع، مستفيدة من شعوره بالحرج عند اختيار عدم تقديم إكرامية.وقد تؤثر الإكراميات أيضًا في هيكل أجور العاملين، إذ تعتمد قراراتهم الوظيفية على إجمالي الدخل، وليس الراتب الأساس وحده.الإكرامية قبل الخدمة تثير الجدلتزداد المفارقة عندما يُطلب البقشيش قبل تقديم الخدمة، ما يحوّله من مكافأة على الأداء الجيد إلى مبلغ قد يؤثر في توقعات الزبون بشأن مستوى المعاملة.ويخلص التحليل إلى أن الإكرامية لا تخضع لقاعدة اقتصادية واحدة، بل تتأثر بالعادات الاجتماعية وطبيعة العمل وسياسات التسعير، التي تختلف من بلد إلى آخر.