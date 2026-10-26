10 دقائق بعد الطعام.. عادة بسيطة تخلصك من الانتفاخ والغازات

وأوضح الدكتور فيشال خورانا، أن "المشي الخفيف بعد الوجبات من أكثر العادات الصحية التي يُستهان بفوائدها".وقال، في تصريحات لصحيفة " تايمز"، إن "الحركة البسيطة تساعد المعدة على تفريغ محتوياتها بصورة أسرع، وتحفز حركة الأمعاء، ما قد يسهم في تقليل الغازات والتجشؤ، والشعور بالامتلاء".ماذا تقول الدراسات؟واستشهد خورانا بدراسة صغيرة أجراها باحثون في مستشفى في ، شملت 10 رجال أصحاء، وأظهرت أن المشي بعد الطعام قلص الوقت اللازم لتفريغ نصف محتويات المعدة من نحو 123 دقيقة إلى 107 دقائق.كما أشار إلى تجربة أخرى أظهرت تراجع أعراض الانتفاخ والغازات والتجشؤ لدى مشاركين اعتادوا المشي لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة بعد الوجبات، على مدار 4 أسابيع.وأكد أن هذه النتائج مشجعة، لكنها لا تعني أن المشي علاج نهائي لاضطرابات الهضم، خصوصًا أن الاستجابة تختلف بين الأشخاص.هل يخفف حموضة المعدة؟وأشار الطبيب إلى أن انتظام تفريغ المعدة قد يساعد على تقليل فرص ارتجاع محتوياتها، لكنه شدد على عدم وجود أدلة حاسمة تثبت أن المشي يعالج الارتجاع المعدي المريئي.ونصح بالمشي بوتيرة مريحة لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد تناول الطعام، وتجنب التمارين الشاقة مباشرة بعد الوجبات، مع الامتناع عن الاستلقاء لمدة ساعتين إلى 3 ساعات بعد .متى تستشير الطبيب؟وحذّر خورانا من الأعراض المستمرة، خصوصًا حرقة المعدة المتكررة، وصعوبة البلع، وفقدان الوزن غير المبرر، والقيء أو البراز الأسود.وشدد على أن المشي عادة مساعدة لتحسين الراحة الهضمية، لكنه لا يغني عن التقييم الطبي عند ظهور علامات تستدعي القلق.