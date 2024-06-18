منذ ايار الماضي.. الأمم المتحدة: نزوح نحو مليون فلسطيني قسرا في قطاع غزة

وقال تورك في افتتاح الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان: "مصدوم من تجاهل أطراف الصراع في غزة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي".وأضاف: "منذ 7 تشرين الاول، قتل وجرح أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة. ونزح نحو مليون فلسطيني بشكل قسري منذ تكثيف إسرائيل لعمليتها في رفح في أوائل ايار. وتفاقمت عمليات إيصال المساعدات، والوصول إليها".وأشار تورك إلى "التدهور المأساوي" للوضع في الضفة الغربية. ففي الفترة من أكتوبر 2023 إلى 15 حزيران الجاري، "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون 528 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا".وخلال الفترة نفسها، قتل 23 إسرائيليا في الضفة الغربية وفي إسرائيل نتيجة الاشتباكات وهجمات الفلسطينيين.