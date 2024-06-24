تقرير دولي يحذر: غزة معرضة للمجاعة رغم تدفق المساعدات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نبأ سار لبرشلونة في صفقة مرتقبة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-491986-638548463828133703.jpg
تقرير دولي يحذر: غزة معرضة للمجاعة رغم تدفق المساعدات
الساحة الفلسطينية
2024-06-24 | 13:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
54 مشاهدة
كشف تقرير دولي، أن تدفق المساعدات خفف حاليا من حدة أزمة الجوع شمالي غزة وأن أكثر من خمس سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة يتوقع أن يعانوا من أعلى مستويات المجاعة خلال الأشهر المقبلة.
ولفت التقرير المقدم من هيئة دولية رائدة بشأن شدة أزمات الجوع، إلى أن القطاع بالكامل مازال يعاني من "خطر بالغ" للمجاعة، بعد أن تسبب هجوم إسرائيل في رفح في النزوح وعرقلة عمليات الإغاثة في الجنوب.
وبين التقرير، أن هذا يأتي على الرغم من أشهر من الضغط الأمريكي على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتسهيل جهود الإغاثة، وإقامة رصيف بحري بنته الولايات المتحدة بقيمة 230 مليون دولار، والذي يعاني من مشاكل.
إلى جانب عمليات إسقاط جوي متكررة من قبل دول متعددة، تقول وكالات الإغاثة "إنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الحيوية".
وتأتي النتائج الأخيرة الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مبادرة تشكلت أول مرة في عام 2004 بالتزامن مع مجاعة في الصومال وتضم حاليا أكثر من 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية وحكومات وهيئات أخرى.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
الساحة الفلسطينية
دوليات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كاساس يتخذ أولى الخطوات الاستعدادية لتصفيات كأس العالم "الحاسمة"
رياضة
30.15%
03:07 | 2024-06-23
كاساس يتخذ أولى الخطوات الاستعدادية لتصفيات كأس العالم "الحاسمة"
03:07 | 2024-06-23
خبير طقس يتحدث عن موعد انتهاء موجة الحر في الشرق الأوسط
أخبار الطقس
26.42%
03:27 | 2024-06-23
خبير طقس يتحدث عن موعد انتهاء موجة الحر في الشرق الأوسط
03:27 | 2024-06-23
توضيح حكومي يخص توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات
محليات
23.61%
16:23 | 2024-06-22
توضيح حكومي يخص توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات
16:23 | 2024-06-22
الدفاع المدني تحذر من "قنابل موقوتة" في شوارع بغداد
محليات
19.82%
12:59 | 2024-06-23
الدفاع المدني تحذر من "قنابل موقوتة" في شوارع بغداد
12:59 | 2024-06-23
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-24
Morning Live
الديكور المنزلي يستحوذ على اهتمام النساء - حلقة ٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-24
Morning Live
الديكور المنزلي يستحوذ على اهتمام النساء - حلقة ٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-24
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-24
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-24
عشرين
لهيب الطقس يشعل محافظات العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-23
عشرين
لهيب الطقس يشعل محافظات العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-23
خط أحمر
اجهز على بنت اخته ليهرب من دينه - الحلقة ١٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-23
خط أحمر
اجهز على بنت اخته ليهرب من دينه - الحلقة ١٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-23
رحال
عدسة السومرية داخل المعبد الابيض - الحلقة ٩ | الموسم 5
14:30 | 2024-06-22
رحال
عدسة السومرية داخل المعبد الابيض - الحلقة ٩ | الموسم 5
14:30 | 2024-06-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-24
Morning Live
الديكور المنزلي يستحوذ على اهتمام النساء - حلقة ٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-24
Morning Live
الديكور المنزلي يستحوذ على اهتمام النساء - حلقة ٥٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-24
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-24
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-24
عشرين
لهيب الطقس يشعل محافظات العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-23
عشرين
لهيب الطقس يشعل محافظات العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-23
خط أحمر
اجهز على بنت اخته ليهرب من دينه - الحلقة ١٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-23
خط أحمر
اجهز على بنت اخته ليهرب من دينه - الحلقة ١٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-23
رحال
عدسة السومرية داخل المعبد الابيض - الحلقة ٩ | الموسم 5
14:30 | 2024-06-22
رحال
عدسة السومرية داخل المعبد الابيض - الحلقة ٩ | الموسم 5
14:30 | 2024-06-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ارتفع استهلاك البنزين في سيارتك مع ارتفاع الحرارة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
اتخذت إجراءات احترازية
اتخذت إجراءات احترازية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.