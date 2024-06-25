الصحة العالمية بشأن غزة: لا يوجد مكان آمن

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مؤكدة ضرورة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج القطاع.

وقال المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، ونقدم 80% من التجهيزات الطبية في القطاع".

وأضاف "هناك حاجة لنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج قطاع غزة"، مشدداً بالقول "عاجزون عن نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة بسبب إغلاق المعابر".

وكشف المتحدث "لدينا 60 شاحنة تنتظر في مدينة العريش المصرية للدخول إلى غزة"، مضيفاً "نحتاج إلى إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وبدون إيصال المساعدات فورا إلى غزة فإن خطر المجاعة يلوح في الأفق".