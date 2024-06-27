الأمم المتحدة بشأن غزة: القيود تعيق عمليات الإغاثة

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعيق عمليات الإغاثة في قطاع غزة".

وأضاف "شركاء الأمم المتحدة يفيدوننا بأن محدودية الوصول لشمال غزة تمنع إنشاء خدمات تغذية جديدة هناك".

وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت، يوم الثلاثاء الماضي، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مؤكدة ضرورة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج القطاع.