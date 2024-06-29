الأونروا بشأن سكان غزة: فقدوا كل مقومات الحياة

وقالت مديرة المكتب الإعلامي للأونروا، إن "سكان قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة، ونطالب بفتح المعابر وإدخال ما يكفي من المساعدات الغذائية".

وكانت الأمم المتحدة اعتبرت، أول أمس الخميس، أن القيود المفروضة تعيق عمليات الإغاثة في غزة.

كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مؤكدة ضرورة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج القطاع.