الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مشتركة مع "المقاومة العراقية"

وقال العميد يحيى سريع في بيان، "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة العراقية استهدفت هدفا حيويا في حيفا".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل دعما ونصرة للشعب الفلسطيني وغزة.وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.