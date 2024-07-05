رفح.. "القسام" تعلن عن عملية "كبيرة" ضد مقر عمليات الجيش الإسرائيلي

وقالت "القسام" في بيان: "تمكن عدد كبير من مجاهدي القسام من الإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح بالقذائف ضد التحصينات والقذائف المضادة للأفراد وعمليات القنص والأسلحة الرشاشة المتوسطة، وقد أوقعت العملية عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح".هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ273 على التوالي، وسط تكثيف القصف على مناطق متفرقة، وتوسيع عملياته في مدينة رفح، جنوبي القطاع.