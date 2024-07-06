غزة.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

وأضافت: "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 29 شهيد و 100 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشارت إلى أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".وأهابت الوزارة بـ"ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".